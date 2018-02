Joe Dever’s Lone Wolf | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) Chi non è cresciuto con Dungeons and Dragons? Da qualche giorno è disponibile su Nintendo Switch la trasposizione videoludica di Joe Dever’s, sviluppato dal team italiano “Forge Reply”, ed oggi su gentile concessione dello stesso, vogliamo condividere con voi la nostra. Joe Dever’sL’avventura inizia con la creazione e personalizzazione “testuale” del proprio personaggio, dalla scelta delle abilità ad ogni singolo attributo, i quali possono essere richiamati in combattimento. 4 sono i capitoli che compongono questa particolare avventura, la quale si distacca dai classici RPG, favorendo il più delle volte la carta piuttosto che l’azione vera e propria, rivolto a tutti gli appassionati della lettura, offrendo la possibilità di interagire con il ...