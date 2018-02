Isola | il messaggio di Monte a Paola | “Ti penso | voglio conoscerti meglio”

Paola Di Benedetto eliminata all’Isola dei famosi dopo il videomessaggio affettuoso di Francesco Monte : Paola Di Benedetto è la concorrente eliminata all’Isola dei famosi 13 nella puntata di martedì 27 febbraio su Canale 5: al televoto perde contro Gaspare e Franco Terlizzi. Paola Di Benedetto esce dall’Isola dei famosi 2018, qual è la percentuale del televoto? Paola deve lasciare il reality show: al televoto ottiene il 68% delle preferenze contro il 12% […] L'articolo Paola Di Benedetto eliminata all’Isola dei famosi dopo ...

Isola dei famosi : arriva il messaggio “in codice” di Stefano De Martino : Stefano De Martino non trascura i suoi fan e anche dall’Honduras continua a coltivare il legame, ormai indissolubile, che ha stretto con i follower. L’ex ballerino di Amici...

Isola dei Famosi 2018 - Giucas Casella sospeso - Filippo eliminato/ Messaggio di Aida Nizar per Riccardo Ferri : Isola dei Famosi 2018, Giucas Casella sospeso per via di alcuni controlli medici, Filippo Nardi il nuovo eliminato della settimana dopo l'emozionante sorpresa dell'ex.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 18:20:00 GMT)

Liev Schrieber - voce di Spots - racconta il messaggio politico de 'L'Isola dei cani' : Protagonista del nuovo film d'animazione di Wes Anderson 'L'Isola dei cani' presentato al Festival di Berlino 2018, il multipremiato Leiv Schreiber, dà la sua voce a 'Spots' ci racconta del messaggio ...

Video messaggio di Francesco Monte all’Isola dei Famosi 2018 tra il ritorno in Honduras e baci per Paola Di Benedetto : Volente o nolente il Video messaggio di Francesco Monte all'Isola dei Famosi 2018 è l'unico momento degno di nota. Un'altra puntata noiosa è andata in onda segnando davvero il declino di questa edizione ben diversa da quella del Grande Fratello Vip spumeggiante e interessante. Il trash l'ha fatta da padrone tra le "zinne" che Francesca Cipriani sta usando per fare tutti fuori e i drammi che le mamme naufraghe vivono lontane dai loro bambini. ...

Isola dei famosi 2018 : il video-messaggio di Monte e l’infelice battuta su Alessia Mancini : «Il nostro è un programma d’intrattenimento, vogliamo tornare a divertirci». Nei primissimi minuti dell’ultima puntata dell‘Isola, la prima in onda di martedì, l’intenzione di alleggerire i toni dopo il «canna-gate» è chiara un po’ a tutti. Alla conduttrice Alessia Marcuzzi, agli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari e anche ai naufraghi presenti in Palapa. Peccato solo che l’unico momento degno di pathos ...

Isola - Francesco Monte manda un videomessaggio : «In accordo con i miei legali non posso essere presente» : Isola dei Famosi 2018 - Francesco Monte Francesco Monte non è in studio ma l’Isola dei Famosi 2018 non rinuncia a lui. Nel corso della quarta puntata si è parlato ancora una volta del concorrente uscito dopo il ‘caso marijuana’ sollevato da Eva Henger, caso che ha portato al ritiro – volontario o forzato – dell’ex tronista di Uomini e Donne. Come annunciato da giorni, il giovane non era presente perchè ...

Isola dei Famosi - Monte non va in studio - ma manda un video messaggio : Francesco Monte ha declinato l'invito di Alessia Marcuzzi di partecipare alla quarta puntata dell'Isola dei Famosi.L'ex naufrago dell'Isola è convinto che in questo momento così delicato della sua vita e della sua carriera sia giusto difendersi in altre sedi e non in uno studio televisivo. Ma nonostante non si sia presentato in puntata, Francesco Monte ha voluto mandare un video messaggio."Ciao Ale, questo video ...