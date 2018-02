Isola | il clamoroso fuorionda | “Le nomination sono pilotate”

“Chi torna in Honduras e soprattutto perché”. Isola dei Famosi : clamoroso! Mai successo nella storia del reality : la produzione ha deciso di far tornare in gioco ‘certi’ naufraghi. Ma c’è un motivo… : Isola dei Famosi, lo scoop. Sta per accadere un colpo di scena che ha davvero del clamoroso, come riporta in esclusiva il settimanale Oggi, anche perché non è mai successo finora nel reality di Canale 5. Mai, prima di questo momento, la produzione avrebbe preso questa decisione che, è sicuro, ribalterà gli equilibri del gioco e, è probabile, farà storcere il naso a qualche concorrente che, ancora all’oscuro di tutto, è in Honduras ...