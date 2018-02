Isola | Eva e Francesco erano d' accordo? Retroscena bomba sulla droga

Blastingnews

: CECILIA CAPRIOTTY NON SFIDARE BARBARELLA. A Domenica Live hai ammesso di aver visto le telecamere mentre riprendeva… - trash_italiano : CECILIA CAPRIOTTY NON SFIDARE BARBARELLA. A Domenica Live hai ammesso di aver visto le telecamere mentre riprendeva… - AndreaDianetti : Ora Eva dopo il video di Monte con la neve a Roma: “MA SIAMO SICURI CHE QUELLA SIA SOLO NEVE?” ?????? #Isola - IsolaDeiFamosi : Ecco le parole di @eva_henger nel suo confessionale post-nomination della prima puntata dell'#Isola. -

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) Ieri, martedì 27 febbraio è andata in onda una nuova puntata del reality show "l'dei famosi". Contrariamente a quanto verificatosi nelle puntate precedenti, in quella di ieri l'argomento "cannagate" è stato ampiamente toccato e discusso. La conduttrice Alessia Marcuzzi ha voluto, infatti, chiarire alcuni punti importantivicenda onde evitare ulteriori malintesi e fraintendimenti. La notizia che, però, maggiormente sta sconvolgendo il pubblico non è stata rivelata ieri in puntata, bensì ai microfoni del giornale online "Fanpage.it". Il clamorosodi Craig su Eva Il protagonista dell'intervista è il sensitivo Craig Warwick, ex naufrago dell'. L'uomo è stato chiamato più volte a commentare la vicenda inerente la questionesull', presumibilmente comprata e consumata daMonte, poiché accusato da Eva Henger di essere molto informato sui fatti. ...