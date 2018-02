Isola dei Famosi | sesta puntata | top e flop

Gaspare - Nino Formicola ha bestemmiato?/ Video - la frase incriminata durante la diretta (Isola dei Famosi) : Gaspare sull’Isola dei famosi, si ritrova a discutere con Franco e Francesca Cipriani di equatore, Polo Nord e Sud, Orsi polari, pinguini e della Terra.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 01:32:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 : notizie - puntate - anticipazioni e tutto quello che c'è da sapere : Al via lunedì 22 gennaio, in prima serata su Canale 5, la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Al timone del reality show, per il quarto anno consecutivo, Alessia...

Isola dei Famosi - Monte manda un messaggio a Paola : "Vorrei uscissi stasera" : Paola Di Benedetto è l'eliminata di questa settimana, anche se in realtà non tornerà in Italia ma si fermerà sull' Isola che non c'è, una sorta di Isola dei Famosi parallela a quella 'ufficiale'. Ma ...

Isola dei famosi : in nomination Elena Morali - Bianca Atzei e Alessia Mancini - ecco il “mejor” e il “peor” : Isola dei famosi, ecco chi va in nomination dopo la sesta puntata di martedì 27 febbraio su Canale 5 e quali sono il “migliore” e il “peggiore”. Isola dei famosi 2018, i concorrenti in gara Francesca Cipriani, showgirl, Alessia Mancini, ex velina, Jonathan Kashanian, presentatore, Amaurys Perez, ex giocatore di pallanuoto e allenatore, Bianca Atzei, cantante, Marco Ferri, modello ed ex […] L'articolo Isola dei ...

Isola dei Famosi - Giucas manda in catalessi Francesca. E lei si commuove : Prima di lasciare definitivamente l 'Isola dei Famosi, Giucas Casella ha voluto fare un nuovo esperimento, dopo la prova della settimana scorsa con Francesca Cipriani. Durante la quinta puntata, ...

Isola dei Famosi 2018 - sesta puntata del 27 febbraio : fuori Paola. In nomination Elena - Bianca e Alessia. Televoto aperto anche per il ripescaggio : Alessia Marcuzzi - sesta puntata Isola dei Famosi 2018 sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2018 e nuovo appuntamento con il liveblogging del martedì sera su DavideMaggio.it, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras nel corso della serata. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto della sesta puntata di martedì 27 febbraio 21.38: Alessia Marcuzzi è già al ...

Isola dei Famosi 2018 - canna-gate e diretta/ Bianca - Elena e Alessia al televoto! (Sesta puntata) : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e diretta sesta puntata: chi sarà il nuovo eliminato tra i tre concorrenti in nomination? “Nuovi” ingressi ed ancora il canna-gate in studio.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 01:01:00 GMT)

SCINTILLA - IL FIDANZATO DI ELENA MORALI/ L'ex Pupa saluta il fidanzato in diretta (Isola dei Famosi) : SCINTILLA, all'anagrafe Gianluca Fubelli, è il fidanzato di ELENA MORALI, concorrente dell'Isola dei Famosi 2018 con un chiaro interesse nei confronti di Simone Barbato.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 01:00:00 GMT)

ELENA MORALI / In Nomination : lite con Bianca Atzei e Nino Formicola in diretta (Isola dei Famosi 2018) : Un malessere potrebbe costringere ELENA MORALI a ritirarsi dall'Isola dei Famosi 2018. La naufraga, in queste ultime ore al centro degli accertamenti medici, questa sera...(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 00:50:00 GMT)

Isola dei Famosi - Giucas deve abbandonare il reality. Paola - Filippo - Nadia e Cecilia tornano in Honduras : La settimana scorsa Giucas Casella è stato sospeso dall 'Isola dei Famosi per alcuni accertamenti medici, ora, però, è arrivato il responso. La clinica in Honduras che lo aveva in cura, dopo una serie ...

PIETRO TARTAGLIONE/ Rosa Perrotta - la lettera del suo fidanzato per il suo compleanno (Isola dei Famosi) : PIETRO TARTAGLIONE, il fidanzato di Rosa Perrotta sarà in studio nella nuova puntata dell'Isola dei Famosi? Il giovane avvocato ha sempre difeso la ragazza da ogni attacco.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 00:30:00 GMT)

CRAIG WARWICK/ Malore durante la diretta - Michael Terlizzi : "Ha fatto finta" (Isola dei Famosi 2018) : CRAIG WARWICK solleva le polemiche dei fan dell'Isola dei Famosi 2018: sta mentendo? Dubbi sulle sue azioni post ritiro, i fan scatenati sui social. (Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 00:16:00 GMT)

Striscia la notizia - gli inviati Valerio Staffelli e Max Laudadio in Honduras per indagare sull’Isola dei Famosi? Ecco come stanno davvero le cose : Valerio Staffelli e Max Laudadio di Striscia la notizia in Honduras per indagare sull’Isola dei Famosi? È una bufala Nessun viaggio in Honduras per Valerio Staffelli e Max Laudadio, gli inviati di Striscia la notizia. Nei giorni scorsi si è diffuso tale indiscrezione dopo le numerose indagini del programma di Antonio Ricci sull’Isola dei Famosi […] L'articolo Striscia la notizia, gli inviati Valerio Staffelli e Max Laudadio in ...