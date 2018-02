Isola dei famosi | Alessia Marcuzzi si sfoga sul cannagate ed Eva Henger | ' Basta accuse

“Quando ci vedremo…”. L’inaspettata proposta di Francesco Monte a Madre Natura. Il videomessaggio indirizzato a Paola Di Benedetto arriva in diretta all’Isola dei famosi e manda in estasi il pubblico : Paola Di Benedetto è l’eliminata della sesta puntata dell’Isola dei famosi. La naufraga ha perso al televoto contro Nino Formicola (Gaspare) e Franco Terlizzi e ha dovuto salutare i suoi compagni e lasciare l’Honduras. Paola Di Benedetto ha ricevuto molti voti a suo sfavore: il pubblico, infatti, l’ha eliminata con ben il 68% dei voti. Ad aspettarla al suo rientro in Italia ci sarà sicuramente Francesco Monte, autore di ...

Isola dei famosi - a Nino Formicola scappa una bestemmia in diretta : ora rischia l'espulsione : Fa irruzione all' Isola dei famosi il sospetto della bestemmia in diretta scappata a uno dei naufraghi. A rischiare l'espulsione immediata sarebbe Nino Formicola , in arte Gaspare, già apparso ...

L'Isola dei Famosi sta per chiudere i battenti? E' una bufala! : Se vi siete persi le puntate precedenti delL'isola dei Famosi vi sarete senza dubbio persi lo scandalo denominato Canna-gate che ha interessato Francesco Monte, accusato da Eva Henger di aver comprato e fumato ripetutamente marijuana, macchiandosi di reato (se così fosse) in Honduras. Dopo la rivelazione della fashion blogger Chiara Nasti che ha confermato in un video la tesi della Henger, emergono nuovi particolari ad avvalorare la tesi del ...

Isola dei Famosi 2018 : l’«imbarazzo» del canna-gate : «canna-gate» di qua, «canna-gate» di là. «canna-gate» di su, «canna-gate» di giù. Quello che poteva essere un caso Isolato, un incidente di percorso bagnato dall’assoluzione, si è trasformato in un processo di proporzioni inaspettate. Talmente grande da meritare un’ora abbandonante di programma per cercare di ricostruire per filo e per segno cosa sia successo sull‘Isola dei Famosi, cosa Eva Henger abbia effettivamente riferito ...

Isola dei Famosi - Scene hot con Francesca Cipriani protagonista : la naufraga mostra il suo lato passionale [FOTO] : All'Isola dei Famosi 13 Francesca Cipriani si rende protagonista della settima puntata del reality, Scene hot tra la bionda naufraga e Giucas Casella Giucas Casella a L'Isola dei Famosi 13 ipnotizza ...

Isola dei Famosi - sesta puntata : top e flop : L’Isola sgangherata prova a tenersi a galla. Tra gli sballottamenti del “Canna-gate” e le dolci maree...

Gaspare - Nino Formicola ha bestemmiato?/ Video - la frase incriminata durante la diretta (Isola dei Famosi) : Gaspare sull’Isola dei famosi, si ritrova a discutere con Franco e Francesca Cipriani di equatore, Polo Nord e Sud, Orsi polari, pinguini e della Terra.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 01:32:00 GMT)

Isola dei Famosi - Monte manda un messaggio a Paola : "Vorrei uscissi stasera" : Paola Di Benedetto è l'eliminata di questa settimana, anche se in realtà non tornerà in Italia ma si fermerà sull' Isola che non c'è, una sorta di Isola dei Famosi parallela a quella 'ufficiale'. Ma ...

Isola dei famosi : in nomination Elena Morali - Bianca Atzei e Alessia Mancini - ecco il “mejor” e il “peor” : Isola dei famosi, ecco chi va in nomination dopo la sesta puntata di martedì 27 febbraio su Canale 5 e quali sono il “migliore” e il “peggiore”. Isola dei famosi 2018, i concorrenti in gara Francesca Cipriani, showgirl, Alessia Mancini, ex velina, Jonathan Kashanian, presentatore, Amaurys Perez, ex giocatore di pallanuoto e allenatore, Bianca Atzei, cantante, Marco Ferri, modello ed ex […] L'articolo Isola dei ...

Isola dei Famosi - Giucas manda in catalessi Francesca. E lei si commuove : Prima di lasciare definitivamente l 'Isola dei Famosi, Giucas Casella ha voluto fare un nuovo esperimento, dopo la prova della settimana scorsa con Francesca Cipriani. Durante la quinta puntata, ...

Isola dei Famosi 2018 - sesta puntata del 27 febbraio : fuori Paola. In nomination Elena - Bianca e Alessia. Televoto aperto anche per il ripescaggio : Alessia Marcuzzi - sesta puntata Isola dei Famosi 2018 sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2018 e nuovo appuntamento con il liveblogging del martedì sera su DavideMaggio.it, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras nel corso della serata. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto della sesta puntata di martedì 27 febbraio 21.38: Alessia Marcuzzi è già al ...

Isola dei Famosi 2018 - canna-gate e diretta/ Bianca - Elena e Alessia al televoto! (Sesta puntata) : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e diretta sesta puntata: chi sarà il nuovo eliminato tra i tre concorrenti in nomination? “Nuovi” ingressi ed ancora il canna-gate in studio.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 01:01:00 GMT)