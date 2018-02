Isola dei Famosi 2018 | canna-gate e diretta Paola Di Benedetto torna da Francesco Monte

Paola Di Benedetto eliminata all’Isola dei famosi dopo il videomessaggio affettuoso di Francesco Monte : Paola Di Benedetto è la concorrente eliminata all’Isola dei famosi 13 nella puntata di martedì 27 febbraio su Canale 5: al televoto perde contro Gaspare e Franco Terlizzi. Paola Di Benedetto esce dall’Isola dei famosi 2018, qual è la percentuale del televoto? Paola deve lasciare il reality show: al televoto ottiene il 68% delle preferenze contro il 12% […] L'articolo Paola Di Benedetto eliminata all’Isola dei famosi dopo ...

Isola dei Famosi 2018 - sesta puntata del 27 febbraio in diretta : fuori Paola : Stefano De Martino - Isola dei Famosi 2018 sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2018 e nuovo appuntamento con il liveblogging del martedì sera su DavideMaggio.it, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras nel corso della serata. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto della sesta puntata di martedì 27 febbraio 21.38: Alessia Marcuzzi è già al centro dello ...

Cecilia Capriotti - "Non sono rifatta"/ "Va avanti chi si nasconde - io sono trasparente" (Isola dei Famosi 2018) : Cecilia Capriotti afferma di non essere rifatta e attacca Rosa Perrotta che, al contrario, non avrebbe più un'espressione avendo fatto troppo uso della chirurgia plastica.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 22:55:00 GMT)

Isola dei Famosi - naufraghi commentano il canna-gate : le dichiarazioni : Isola dei Famosi, i naufraghi vengono a conoscenza per la prima volta del canna-gate: le dichiarazioni All’Isola dei Famosi stasera si è tornato a parlare del discussissimo caso canna-gate. In palapa per l’occasione è stato invitato a parlare uno degli autori, Andrea Marchi che, direttamente dall’Honduras, ha provato a difendersi dalle accuse rivoltegli in questi […] L'articolo Isola dei Famosi, naufraghi commentano il ...

Gaspare - Nino Formicola/ Si salva dalla nomination ma è scontro con Francesca Cipriani (Isola dei famosi 2018) : Gaspare sull’Isola dei famosi, si ritrova a discutere con Franco e Francesca Cipriani di equatore, Polo Nord e Sud, Orsi polari, pinguini e della Terra.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 22:50:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - canna-gate e diretta/ Il "ritorno" di Monte! Nino è salvo (Sesta puntata) : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e diretta sesta puntata: chi sarà il nuovo eliminato tra i tre concorrenti in nomination? “Nuovi” ingressi ed ancora il canna-gate in studio.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 22:49:00 GMT)

Paola Di Benedetto e Francesco Monte/ La storia d'amore continua... (Isola dei Famosi 2018) : Paola Di Benedetto sarà la prossima eliminata dell'Isola dei Famosi 2018? Intanto scoppia l'attrito con Bianca Atzei, dubbi anche su Elena Morali. (Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 22:49:00 GMT)

L'Isola dei Famosi : è tutto pilotato? : Striscia la Notizia non si placa e continua la sua crociata contro L'Isola dei Famosi. Da quando, nella seconda puntata del reality, Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver portato la droga nel programma, Striscia la Notizia non ha ancora mollato la presa sulla vicenda. Anzi, più passa il tempo e più il programma di Antonio Ricci porta prove a sostegno della ex pornostar. Striscia la Notizia e le prove audio La prima vera prova audio è ...

“Mi dispiace che debba andarsene…”. La clamorosa gaffe di Mara Venier : eccola - in diretta - anticipare l’addio del naufrago - costretto a lasciare l’Isola dei Famosi. Imbarazzo tra il pubblico - Alessia Marcuzzi sotto choc : Un inizio di puntata davvero col botto quello dell’Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 che come sempre non ha mancato di suscitare scalpore e creare le solite, immancabili polemiche. Le sorprese non sono tardate ad arrivare, anzi: pronti via ed ecco subito Alessia Marcuzzi, come sempre pepatissima al timone di comando, annunciare che il programma ha subito una piccola prolunga e avrà quindi una puntata in più. Subito dopo, ...

Isola dei famosi - una puntata in più e ritorno al lunedì per rievitare Montalbano : L’Isola dei famosi 13 si allunga di una settimana e, per non avere contro Il Commissario Montalbano (in replica), (ri)cambia collocazione settimanale. Ecco le ultime notizie sul reality show di Canale 5. Isola dei famosi 2018, una puntata in più Il regista de L’Isola, Roberto Cenci, intervistato su Rtl 102.5, ha annunciato che ci sarà […] L'articolo Isola dei famosi, una puntata in più e ritorno al lunedì per rievitare ...

Francesco Monte difeso all’Isola dei Famosi : la reazione dell’ex tronista : Isola dei Famosi: Francesco Monte ringrazia i naufraghi durante la diretta Alessia Marcuzzi ha aperto la nuova diretta dell’Isola dei Famosi parlando del canna-gate. Seppur Francesco Monte abbia deciso ancora una volta di non essere presente in studio, ha fatto sentire a suo modo la sua presenza. Mentre la conduttrice metteva un punto definitivo a […] L'articolo Francesco Monte difeso all’Isola dei Famosi: la reazione ...

Canna-gate - resa dei conti all'Isola dei Famosi : parla il capo degli autori : resa dei conti all’Isola dei Famosi. Andrea Marchi, capo degli autori Magnolia in Honduras, interviene per la prima volta sul cosiddetto &ldquo...

Amaurys Perez vs Eva Henger/ "Non infangare la mia immagine" (Isola dei Famosi 2018) : Amaurys Perez si è scagliato contro Eva Henger durante la puntata serale de L'Isola dei Famosi 13, invitandola a lasciarlo fuori dalla vicenda del Canna-gate.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 22:34:00 GMT)