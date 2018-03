Isola canna-gate | l' imbarazzo delle spiegazioni Il capo progetto | Non ci sono

Canna-gate all'Isola - il confessionale di Eva Henger registrato dopo la nomination toglie ogni dubbio : "Mi sarei aspettata la nomination da chiunque ma non da Francesco Monte". inizia così il confessionale di Eva Henger mai andato in onda prima di stasera sul canna gate all'Isola...

Isola dei Famosi 2018 - Canna-gate e news/ Chi rientrerà in gioco? Filippo Nardi è il più quotato - ecco perché : Isola dei Famosi 2018, Canna-gate e news: chi rientrerà in gioco il prossimo martedì sera? Filippo Nardi è il più quotato, ecco perché sarà lui e non Paola, Nadia oppure Cecilia.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 08:38:00 GMT)

Eva Henger - Canna-gate/ “Dire la verità significa andare contro una produzione" (Isola dei Famosi 2018) : Eva Henger, nuove accuse a Francesco Monte e all'Isola dei Famosi. Intervistata dal settimanale Oggi, confessa: "Le maschere cadranno una a una, tanto vale esporsi”(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - nomination e canna-gate/ Ancora accuse per Eva Henger - Amaurys non perdona : Isola dei Famosi 2018, nomination e cannagate: Alessia, Elena e Bianca al televoto. Gli eliminati Paola, Filippo, Nadia e Cecilia sull'Isola che non c'è.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 22:30:00 GMT)

STRISCIA LA NOTIZIA VS Isola DEI FAMOSI/ Canna-gate - nomination pilotate e ripescaggio : cosa sta succedendo? : STRISCIA la NOTIZIA contro l’ISOLA dei FAMOSI 2018 per il Canna-gate: è di Nadia Rinaldi il secondo audio pro Eva Henger. Oggi verrà trasmesso dal tg satirico. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 22:04:00 GMT)

Isola DEI FAMOSI 2018 - NOMINATION E CANNA-GATE/ I ripescaggi rinvigoriscono gli ascolti ma anche le polemiche : ISOLA dei FAMOSI 2018, NOMINATION e cannagate: Alessia, Elena e Bianca al televoto. Gli eliminati Paola, Filippo, Nadia e Cecilia sull'ISOLA che non c'è.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 21:55:00 GMT)

Striscia la Notizia contro Isola dei Famosi 2018/ Canna-gate - ex naufraga : “c’è ancora qualcosa di scottante” : Striscia la Notizia contro l’Isola dei Famosi 2018 per il Canna-gate: è di Nadia Rinaldi il secondo audio pro Eva Henger. Oggi verrà trasmesso dal tg satirico. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 19:38:00 GMT)

Isola Dei Famosi 2018 - Nomination e Canna-gate/ Anna Pettinelli : “Elena - Alessia e Bianca? Tre civette!” : Isola dei Famosi 2018, Nomination e cAnnagate: Alessia, Elena e Bianca al televoto. Gli eliminati Paola, Filippo, Nadia e Cecilia sull'Isola che non c'è.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 19:36:00 GMT)

STRISCIA LA NOTIZIA CONTRO Isola DEI FAMOSI/ Canna-gate - la promessa di Barbara D'Urso ad Antonio Ricci : STRISCIA la NOTIZIA CONTRO l’ISOLA dei FAMOSI 2018 per il Canna-gate: è di Nadia Rinaldi il secondo audio pro Eva Henger. Oggi verrà trasmesso dal tg satirico. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 18:33:00 GMT)

Le Iene indaga su canna-gate all'Isola dei Famosi?/ Video - foto sospette durante riunione in diretta Facebook : Le Iene indaga su canna-gate all'Isola dei Famosi? Video, foto sospette durante riunione in diretta Facebook. Su una parete si notano gli scatti dei concorrenti del reality show...(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 18:03:00 GMT)

STRISCIA LA NOTIZIA CONTRO Isola DEI FAMOSI/ Canna-gate - è di Nadia Rinaldi il secondo audio pro Henger! : STRISCIA la NOTIZIA CONTRO l’ISOLA dei FAMOSI 2018 per il Canna-gate: è di Nadia Rinaldi il secondo audio pro Eva Henger. Oggi verrà trasmesso dal tg satirico. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 15:41:00 GMT)

L'Isola dei Famosi : ecco cosa ha ascoltato Barbara D’Urso sul caso Canna gate : Alcuni giorni fa Valerio Staffelli e Max Laudadio si sono recati nello studio di "Domenica Live" per portare un'ennesima prova sul caso "Canna gate" a favore di Eva Henger. Ma cosa contiene il file audio ascoltato in diretta televisiva da Barbara D'Urso? Nel prosieguo dell'articolo vi sveliamo tutti i dettagli. Rivelato il contenuto del file audio fatto ascoltare alla conduttrice partenopea Alcune ore fa, il noto sito internet "Davide Maggio" ha ...

Isola canna-gate - l'imbarazzo delle spiegazioni. Il capo progetto : "Non ci sono prove". Alessia Marcuzzi : "Non mi hanno avvisata" : Il capo progetto Magnolia Andrea Marchi è intervenuto martedì sera durante la diretta dell'Isola dei Famosi per fare chiarezza sul caso canna-gate. "sono qui...

Isola dei Famosi 2018 : dopo il "canna-gate" lo scandalo delle nomination pilotate : Audio della Nasti e della Rinaldi riguardanti presunte nomination pilotate nelle mani di Striscia la Notizia.