Isola 2018 | l' eliminato del 5 marzo e i due naufraghi che rientrano

Isola dei Famosi 2018 - sesta puntata del 27 febbraio : fuori Paola. In nomination Elena - Bianca e Alessia. Televoto aperto anche per il ripescaggio : Alessia Marcuzzi - sesta puntata Isola dei Famosi 2018 sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2018 e nuovo appuntamento con il liveblogging del martedì sera su DavideMaggio.it, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras nel corso della serata. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto della sesta puntata di martedì 27 febbraio 21.38: Alessia Marcuzzi è già al ...

Isola dei Famosi 2018 - canna-gate e diretta/ Bianca - Elena e Alessia al televoto! (Sesta puntata) : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e diretta sesta puntata: chi sarà il nuovo eliminato tra i tre concorrenti in nomination? “Nuovi” ingressi ed ancora il canna-gate in studio.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 01:01:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - sesta puntata del 27 febbraio in diretta : fuori Paola : Alessia Marcuzzi - sesta puntata Isola dei Famosi 2018 sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2018 e nuovo appuntamento con il liveblogging del martedì sera su DavideMaggio.it, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras nel corso della serata. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto della sesta puntata di martedì 27 febbraio 21.38: Alessia Marcuzzi è già al ...

ELENA MORALI / In Nomination : lite con Bianca Atzei e Nino Formicola in diretta (Isola dei Famosi 2018) : Un malessere potrebbe costringere ELENA MORALI a ritirarsi dall'Isola dei Famosi 2018. La naufraga, in queste ultime ore al centro degli accertamenti medici, questa sera...(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 00:50:00 GMT)

CRAIG WARWICK/ Malore durante la diretta - Michael Terlizzi : "Ha fatto finta" (Isola dei Famosi 2018) : CRAIG WARWICK solleva le polemiche dei fan dell'Isola dei Famosi 2018: sta mentendo? Dubbi sulle sue azioni post ritiro, i fan scatenati sui social. (Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 00:16:00 GMT)

CHI SONO I NUOVI NAUFRAGHI? Isola DEI FAMOSI 2018/ Nadia - Filippo - Paola e Cecilia al televoto! : ISOLA dei FAMOSI 2018: chi SONO i NUOVI NAUFRAGHI? Ultima chance per Nadia Rinadi, Cecilia Capriotti, Filippo Nardi e Paola Di Benedetto che vanno al televoto(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 00:10:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - canna-gate e diretta/ chi ritorna : Rinaldi - Paola - Nardi o Capriotti? (Sesta puntata) : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e diretta sesta puntata: chi sarà il nuovo eliminato tra i tre concorrenti in nomination? “Nuovi” ingressi ed ancora il canna-gate in studio.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 23:50:00 GMT)

GIUCAS CASELLA RITIRATO/ Problemi di salute : l'ultimo esperimento con la Cipriani (Isola dei famosi 2018) : GIUCAS CASELLA, concorrente de l’Isola dei famosi costretto a tornare in Italia per Problemi di natura fisica. Prima di andare un ultimo esperimento con Francesca Cipriani(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 23:45:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - canna-gate e diretta/ Paola Di Benedetto torna da Francesco Monte (Sesta puntata) : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e diretta sesta puntata: chi sarà il nuovo eliminato tra i tre concorrenti in nomination? “Nuovi” ingressi ed ancora il canna-gate in studio.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 23:06:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - sesta puntata del 27 febbraio in diretta : fuori Paola : Stefano De Martino - Isola dei Famosi 2018 sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2018 e nuovo appuntamento con il liveblogging del martedì sera su DavideMaggio.it, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras nel corso della serata. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto della sesta puntata di martedì 27 febbraio 21.38: Alessia Marcuzzi è già al centro dello ...

Cecilia Capriotti - "Non sono rifatta"/ "Va avanti chi si nasconde - io sono trasparente" (Isola dei Famosi 2018) : Cecilia Capriotti afferma di non essere rifatta e attacca Rosa Perrotta che, al contrario, non avrebbe più un'espressione avendo fatto troppo uso della chirurgia plastica.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 22:55:00 GMT)

Gaspare - Nino Formicola/ Si salva dalla nomination ma è scontro con Francesca Cipriani (Isola dei famosi 2018) : Gaspare sull’Isola dei famosi, si ritrova a discutere con Franco e Francesca Cipriani di equatore, Polo Nord e Sud, Orsi polari, pinguini e della Terra.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 22:50:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - canna-gate e diretta/ Il "ritorno" di Monte! Nino è salvo (Sesta puntata) : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e diretta sesta puntata: chi sarà il nuovo eliminato tra i tre concorrenti in nomination? “Nuovi” ingressi ed ancora il canna-gate in studio.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 22:49:00 GMT)

Paola Di Benedetto e Francesco Monte/ La storia d'amore continua... (Isola dei Famosi 2018) : Paola Di Benedetto sarà la prossima eliminata dell'Isola dei Famosi 2018? Intanto scoppia l'attrito con Bianca Atzei, dubbi anche su Elena Morali. (Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 22:49:00 GMT)