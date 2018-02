Inter | Karamoh titolare nel derby

Inter - Berti : 'Spalletti - è Karamoh l'uomo derby. Milan rianimato da Gattuso' : Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , l'ex nerazzurro, Nicola Berti, parla del derby e spiega come la mossa a sorpresa per Luciano Spalleti potrebbe essere Karamoh. A quel punto Gattuso dovrebbe trovare delle contromisure, afferma ...

Inter - due big su Karamoh : Yann Karamoh è finito nel mirino di due grandi club europei. Nonostante le poche presenze in campionato, l'attaccante francese è riuscito a mettersi in mostra grazie alla propria tecnica e ad una ...

Ines Trocchia-Karamoh - flirt in corso? Il calciatore dell’Inter ‘ci prova’ [FOTO] : 1/14 Foto Instagram ...

Genoa-Inter - probabili formazioni e ultimissime : Karamoh ancora dal 1' : Genoa-Inter, probabili formazioni e ultimissime: Karamoh ancora dal 1′ Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Genoa-Inter, probabili formazioni E ultimissime- Mancano ormai poche ore al calcio d’inizio tra Genoa e Inter. Padroni di casi rivitalizzati dalla cura Ballardini, ma occhio ai nerazzurri, pronti a dare costanza e continuità in vista della ...

Fantacalcio - Inter : Karamoh è un vero Magic affare : Il grande protagonista in casa Inter nel mercato di gennaio è stato senza ombra di dubbio Rafinha. Aspettando che l'ex Barcellona completi il suo periodo di ambientamento a Milano, le scene sono state ...

Inter - Moriero : 'Karamoh mi assomiglia - domenica meritava una 'lustrata'' : Francesco Mor iero, ex esterno offensivo dell' Inter , parla a la Gazzetta dello Sport di Yann Karamoh , l'esterno francese decisivo nella vittoria sul Bologna: 'Karamoh mi diverte, ha grandi qualità, rivedo in lui qualcosa di me. Mi assomiglia per la spregiudicatezza , per la ...

VIDEO / Inter Bologna (2-1) : highlights e gol. L'agente di Karamoh : "Spero abbia più spazio" : VIDEO Inter Bologna (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita valida nella 24^ giornata. Karamoh: primo gol in Serie A e tre punti pesanti per Spalletti.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 23:09:00 GMT)

Video / Inter Bologna (2-1) : highlights e gol. Lo splendido gol di Yann Karamoh - primo in Serie A : Video Inter Bologna (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita valida nella 24^ giornata. Karamoh: primo gol in Serie A e tre punti pesanti per Spalletti.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 16:22:00 GMT)

Inter - Karamoh mette in vetrina il campionario. Rafinha conferma una regola : La linea verde , Rafinha-Karamoh, rianima l'Inter e toglie a Spalletti le castagne dal fuoco. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che elogia la prestazione dei due calciatori che al termine del match contro il Bologna sono risultati essere i migliori in campo. 'I tifosi Interisti possono pensare al futuro con più ...

Inter - l'agente di Karamoh : 'La sua crescita? Merito di Spalletti' : MILANO - ' Sapevo che era bravo poi ovviamente quando arrivi in Italia non è semplice, nella fase difensiva magari a volte si fa ancora sorprendere. Ha grandi qualità ma deve migliorare, la fase ...

VIDEO / Inter Bologna (2-1) : highlights e gol. Rafinha e Karamoh festeggiano insieme : aria nuova a San Siro? : VIDEO Inter Bologna (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita valida nella 24^ giornata. Karamoh: primo gol in Serie A e tre punti pesanti per Spalletti.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 14:00:00 GMT)

Inter - Karamoh : quattro azioni per conoscerlo meglio : ... che hanno a tutti gli effetti permesso all'Inter di rompere il digiuno di vittorie, e altre palle perse nella confusione, che non hanno pesato troppo nell'economia della partita, ma sono lì proprio ...

Inter : Karamoh e Rafinha - le armi in più di Spalletti : Il baby franco-ivoriano e il brasiliano accendono la squadra nerazzurra dopo due mesi senza vittoria

Serie A/ La lotta scudetto si tinge di azzurro. Karamoh scompare e riappare : l'Inter torna a vincere : Serie A, il punto sulla 24^ giornata da parte di ALFREDO MARIOTTI: un'analisi sui momenti salienti del turno, con Napoli e Juventus che vanno in fuga e l'Inter che torna a vincere(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 07:00:00 GMT)