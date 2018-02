Innovazione | Talent Garden acquista quota controllo danese Rainmaking Loft

calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) Milano, 28 feb. (AdnKronos) – Shopping all’estero di. Il network di coworking per l’digitale, che di recente ha visto l’ingresso di un investitore come Tamburi Investment Partners, ha acquisito unadidi, il più grande network di coworking, con quattro spazi a Copenaghen. Per la società che aiuta le startup a crescere e a svilupparsi si tratta del “primo decisivo passo di espansione nei Paesi Nordici”, un luogo tra i più friendly in Europa per l’universo delle imprese innovative. Dall’incontro tra due gruppi nasce “un importante progetto ad alto potenziale di sviluppo, che mira a incrementare la crescita di imprese innovative in tutta Europa”. Con l’operazione,acquisisce il 51% diattraverso una joint venture con la capogruppo ...