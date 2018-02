Infortunio Lyanco | la sfortuna perseguita il brasiliano

Torino - Infortunio al piede per Lyanco : Torino - infortunio al piede sinistro per Lyanco . Il difensore del Torino , infatti, ha riportato nella sessione tecnico-tattica 'un trauma contusivo/distorsivo al piede sinistro, lo stesso già ...

Infortunio Lyanco - si allungano i tempi di recupero : le ultime in casa Torino : Infortunio Lyanco – Il Torino è reduce dal pareggio in trasferta contro la Spal, risultato deludente dopo il doppio vantaggio, la squadra di Mihajlovic si prepara per la gara contro il Genoa con l’unico obiettivo di conquistare la vittoria. Non arrivano buone notizie per il tecnico serbo, pesante assenza dell’attaccante Belotti, si allungano i tempi di recupero per il difensore Lyanco che nella gara contro la Spal ha ...