Incidente treno | Rfi | terminati a Pioltello lavori di ripristino

Incidente treno - tagliati i binari al 'punto zero' : Sono iniziati gli accertamenti irripetibili lungo le rotaie dove, giovedì 25 gennaio, si è verificato il deragliamento del convoglio trenord in cui hanno perso la vita tre pendolari. Da stamane sono ...

Incidente treno : Fontana - investimenti per convogli più sicuri : Milano, 1 feb. (AdnKronos) - "Questa mattina non sono andato sul treno in partenza da Crema. Sono profondamente affranto ed emotivamente colpito per quanto è capitato la scorsa settimana e per la tragedia che ha stroncato la vita di tre persone e sconvolto per sempre quelle delle loro famiglie. Sono

Incidente treno : pendolare ferita - sono fortunata a essere viva : Milano, 1 feb. (AdnKronos) - "sono fortunata a essere viva. Ora sto bene, ma provo rabbia perché tutti noi pendolari sappiamo benissimo in che condizioni viaggiamo". È la testimonianza di Daniela Sassi, ferita durante l’Incidente ferroviario di Pioltello e ricoverata al Policlinico di Milano in chir

Incidente treno : Violi (M5S) - ricordare Pioltello e investire su trasporti : Milano, 1 feb. (AdnKronos) - "Non dobbiamo dimenticare ma, soprattutto, dobbiamo cambiare drasticamente le cose. Ogni mattina migliaia di cittadini si muovono per andare dalla periferia in città per portare a casa uno stipendio, farli viaggiare con serenità mi sembra il minimo. Spesso quando si pren

Incidente treno : piano straordinario Trenord anche giovedì e venerdì : Milano,31 gen. (AdnKronos) - A causa dell'indisponibilità di parte dei binari tra Treviglio e Milano in seguito all'Incidente avvenuto lo scorso 25 gennaio, anche giovedì 1 e venerdì 2 febbraio l’offerta ferroviaria sulle direttrici interessate sarà riorganizzata con variazioni di percorso, fermate

Incidente treno : Santanché - accertare in fretta cause e responsabilità : Milano, 31 gen. (AdnKronos) - "E’ trascorsa una settimana dalla tragedia ferroviaria di Pioltello in cui hanno perso la vita tre lavoratrici , tre pendolari che sappiamo quali sacrifici affrontino per garantirsi un lavoro. Oggi l’annuncio dell’ad di Ferrovie dello Stato Mazzoncini che annuncia che c

Incidente treno : appello procura a testimoni - già decine di risposte : Milano, 30 gen. (AdnKronos) - L'appello della procura di Milano affinché i testimoni del deragliamento del treno regionale si facciano avanti sembra avere successo. A poche ore dalla richiesta di aiuto, sono già "decine", da quanto trapela, "i cittadini che si stanno rivolgendo all'autorità giudizia

Incidente treno : perquisizioni in sedi Rfi e Trenord : Milano, 30 gen. (AdnKronos) - Gli uomini della Polfer di Milano stanno effettuato alcuni perquisizioni nella sede di trenord e di Rfi per acquisire documentazione che potrebbe risultare utile nel ricostruire le responsabilità nel deragliamento del treno regionale in cui, giovedì mattina, hanno perso

Incidente treno : sindacati e Rfi - sicurezza missione fondamentale : Roma, 29 gen. (AdnKronos) - Rete Ferroviaria Italiana ha incontrato oggi le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Taf, Fast Mobilità in merito all’Incidente di Pioltello. A renderlo noto i sindacati in una nota. "In attesa delle conclusioni delle indagini in corso e nel pie

L’Incidente ferroviario nel Milanese : indagati i vertici di Trenord e Rfi | : Nell’indagine, passata da ignoti a noti, l’ipotesi di reato principale è disastro ferroviario colposo

Trenord - oggi sciopero di quattro ore. Il lutto sui vagoni dopo l'Incidente di Pioltello : Braccia incrociate dopo il disastro di Pioltello. Il sindacato Usb Lavoro Privato annuncia per oggi uno sciopero nazionale di quattro ore (dalle 9.01 alle 13) che riguarda il personale del Gruppo Fs ...

Incidente treno : Violi (M5S) - finanziamenti Bei su ferrovie lombarde : Milano, 27 gen. (AdnKronos) - Dirottare parte dei finanziamenti della Bei da "infrastrutture inutili e autostrade" verso una "grande riforma del trasporto su ferro in Lombardia". E' quanto chiederà Dario Violi, candidato del M5S alla presidenza della Regione Lombardia, martedì a Bruxelles alla Banca

Incidente treno : Rfi - operai denunciati entrati inavvertitamente nell'area : Milano, 27 gen. (AdnKronos) - "I tecnici che oggi sono stati fermati dalle autorità erano impegnati esclusivamente in controlli tecnici tra Pioltello e Treviglio in vista della riapertura degli altri due binari della linea, nelle zone non poste sotto sequestro dall’autorità giudiziaria". Lo afferma

Incidente treno : De Corato - interrogazione in Regione su Rfi : Milano, 27 gen. (AdnKronos) - "La notizia arrivata oggi, a due soli giorni dalla tragedia di Pioltello, secondo cui stamani sono stati sorpresi nell'area dove è avvenuto l'Incidente ferroviario lo scorso giovedì quattro operai (poi portati in questura per essere identificati) lascia sgomenti". Così