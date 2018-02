Incidente in moto per Fabio Pizzul | candidato Pd | auguri del partito

Finge Incidente moto - 16enne si ferma per aiutarlo : violentata. Quarantacinquenne arrestato : I carabinieri della tenenza di Sant'Antimo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 45enne di Secondigliano, indagato per violenza...

Incidente stradale/ Ostia - scontro auto moto : due feriti - grave 42enne (8 febbraio 2018) : Incidente stradale: ultime notizie di oggi, 8 febbraio 2018. Ostia, scontro auto moto: due feriti, grave 42enne. A14, auto si ribalta: feriti soccorsi da automobilisti in transito(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 16:27:00 GMT)

Milano : Incidente auto-moto - motociclista in codice rosso : Milano, 7 feb. (AdnKronos) – incidente tra un’auto e una moto a Milano. Ã? successo verso le 13 in via Monte Bianco all’angolo con via Guglielmo Silva, zona Lotto. Il motociclista, un uomo di 35 anni, è stato trasportato in codice rosso in prognosi riservata all’ospedale di Niguarda mentre il conducente dell’auto, un giovane di 21 anni si trova in codice giallo all’ospedale San Carlo. L'articolo Milano: ...

Incidente sul lavoro a Sapri - si ferisce con la motozappa : è grave : Approfondimenti Nuovo Incidente al Porto, operaio ferito al piede: l'ira della Cisal 13 gennaio 2018 Incidente sul lavoro, nel tardo pomeriggio di oggi, a Sapri: A.C., un 26enne del posto, è finito ...

Roma : GRA - Incidente moto e traffico rallentato : Roma- Di seguito le comunicazioni di Astral Infomobilità. Sul Grande raccordo anulare al km 57 della carreggiata esterna, all’altezza della Roma-Fiumicino, c’è stato un incidente che... L'articolo Roma: GRA, incidente moto e traffico rallentato su Roma Daily News.

Badesi. Incidente in moto morto l’universitario Giovanni Maria Ugnutu : Grave lutto a Badesi per la morte del giovane universitario Giovanni Maria Ugnutu. Lo studente di 19 anni è morto sulla strada provinciale 74 che da Badesi mare conduce al centro. Lo studente era su una moto Aprilia Rs 125 stava…Continua a leggere →

Incidente sul GRA. Morto motociclista : Roma – Un’Incidente sul GRA ha visto coinvolte un’auto e una moto causando un Incidente. A fare le spese è stato il motociclista, il quale ha... L'articolo Incidente sul GRA. Morto motociclista su Roma Daily News.

Pula. Incidente in moto morto il barista Alessandro Mantovani : Grande commozione ai funerali di Alessandro Mantovani. Gli amici lo hanno salutato con alcuni messaggi prima della messa. Il parroco ha invitato tutti a prendere in eredità i sorrisi e i gesti d’amicizia del giovane centauro. All’uscita del feretro si sono levati…Continua a leggere →

Arzignano. Incidente in moto morto Giovanni Massignani : Giovanni Massignani, 17 anni di Arzignano, è morto lungo la provinciale Valchiampo all’altezza di via dei Mille. Il minorenne, mentre viaggiava in sella alla sua moto si è scontrato frontalmente con una Seat Ibiza, guidata da un uomo del posto, che…Continua a leggere →

Incidente ad Acate - auto contro motoape : Incidente ad Acate. Lo scontro è avvenuto tra un'auto e una motoape. Sul posto l'ambulanza del 118 e la Polizia Provinciale.

In coma per l'Incidente in moto : 18enne si sveglia 86 giorni dopo : dopo 86 giorni è uscito dal coma il ragazzo di 18 anni rimasto coinvolto in un grave incidente avvenuto lo scorso 6 ottobre sul Viadotto all'Indiano, a Firenze. L'...

In coma dopo l'Incidente in moto : 18enne si sveglia 86 giorni dopo : dopo 86 giorni è uscito dal coma il ragazzo di 18 anni rimasto coinvolto in un grave incidente avvenuto lo scorso 6 ottobre sul Viadotto all'Indiano, a Firenze. L'...

Incidente con la moto a Phuket - Giovanni muore in vacanza a 60 anni : Dramma in vacanza. Un savonese di 60 anni, Giovanni Spatafora, è morto in un Incidente stradale a Phuket, in Thailandia, dove si trovata per una vacanza studio con un gruppo di amici...