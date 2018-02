Incendio in un palazzo di 14 piani a Milano

Milano - Incendio in un palazzo di 14 piani : intero stabile evacuato - : Le fiamme sono divampate al terzo piano di un edificio in via Quarenghi, alla periferia nord della città. Quattro persone sono state ricoverate in codice giallo

Milano : Incendio in un palazzo di via Quarenghi : Milano, 28 feb. (AdnKronos) – Brucia un palazzo di via Quarenghi, a Milano, dalle parti della fermata della metro Uruguay. Un incendio, secondo le prime informazioni del 118, sarebbe divampato all’interno di un appartamento, al terzo piano. L'articolo Milano: incendio in un palazzo di via Quarenghi sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendio nel quartiere Bonola in un appartamento : evacuato un palazzo di 14 piani : Il rogo sarebbe divampato al terzo piano. Al lavoro numerosi mezzi dei vigili del fuoco. Ancora non si sa se ci sono intossicati o feriti nelle abitazioni

Incendio in un palazzo di via Cogne - ragazzino di 13 anni sviene nella casa in fiamme : morto : Quando i vigili del fuoco sono entrati in casa sua, le visiere dei loro caschi si sono sciolte per il calore. Eppure, pompieri, carabinieri e poliziotti erano riusciti in qualche modo a prenderlo e tirarlo fuori da quell'inferno. Ma alla fine...

Incendio Milano - morto il 13enne intossicato nel palazzo di case popolari : È morto il ragazzo di 13 anni che ieri era rimasto gravemente intossicato durante l’Incendio di un appartamento in via Cogne 20, a Milano. Poco dopo le 10 i medici dell’ospedale Sacco hanno dichiarato il decesso. Il ragazzino – di origini marocchine – era l’unico in condizioni gravissime dei condomini soccorsi durante il rogo scoppiato al decimo piano della palazzina di proprietà di MM. Il 13enne viveva all’undicesimo piano e al ...

Incendio palazzo Milano : morto 13enne - si indaga per omicidio colposo - : Non ce l'ha fatta il ragazzo che era stato ricoverato in ospedale per una fortissima intossicazione da fumo a seguito del rogo nell'appartamento di Quarto Oggiaro