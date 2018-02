In tre anni Google ha rimosso un milione di link per il diritto all’oblio 

Far East WEB Festival - in streaming il meglio dei 20 anni del FEFF : Dieci film per altrettante sfaccettature di cinema Far East. Dieci titoli che aiutano a comprendere di cosa si parli quando si parla di cinema dell'Estremo Oriente, lontano da semplificazioni ...

BMW M4 Cabrio Edition 30 Jahre - trent’anni e non sentirli : Sono passati tre decenni da quando la prima M3 a tetto scoperto ha visto la luce. Prodotta in 783 esemplari, la prima Cabrio montava lo stesso propulsore da 200 CV della coupé del 1986. Trent’anni dopo, quel modello continua ad esistere. Si chiama, oggi, M4 e, in occasione del prossimo Salone dell’Auto di Ginevra, sarà mostrata al mondo in una speciale versione. Si tratta della BMW M4 Cabrio Edition 30 Jahre: prodotta per ricordare, ...

I ritardi degli aggiornamenti Android degli ultimi quattro anni in tre grafici : Per dare un'idea sulla situazione attuale relativa agli aggiornamenti Android emergono dal web tre grafici. Si tratta di analisi che provengono da uno studio che ha preso in considerazione i principali brand e la loro condotta relativa alle tempistiche di distribuzione degli update negli ultimi quattro anni: da Lollipop ad Android Oreo. L'articolo I ritardi degli aggiornamenti Android degli ultimi quattro anni in tre grafici è stato pubblicato ...

“Com’è diventato e con chi sta”. Il ‘nuovo’ Antonio Jorio di Uomini e Donne. A tre anni dall’abbandono del programma di Maria De Filippi - ecco che fine ha fatto il cavaliere brizzolato nemico di Giuliano Giuliani : Antonio Jorio è stato sicuramente una delle colonne portanti del trono over di Uomini e Donne. Negli anni, la trasmissione ha visto rincorrersi diversi personaggi, ma il bel brizzolato è rimasto nel cuore di tutti i telespettatori. Il giornalista e scrittore romano ha fatto parte del parterre maschile dagli esordi del programma per poi abbandonare nel febbraio del 2015 per ”problemi personali”, anche se il suo collega e ...

Paralisi neve - i commercianti : 'tre milioni e mezzo di danni' : Tre ore di neve sulla città, centottanta minuti ininterrotti di fiocchi bianchi che hanno mandato in tilt Napoli: strade impercorribili, scuole chiuse, trasporto locale bloccato, aeroporto e stazione ...

DIRETTA/ Palermo-Ascoli (risultato live 0-0) streaming video e tv : Lanni nega il gol a Nestorovski : DIRETTA Palermo-Ascoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B con i rosanero che hanno raccolto un punto in quattro gare.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 20:55:00 GMT)

E' morto padre Rastrelli - simbolo della lotta all'usura. Aveva 90 anni : Denunciò la presenza di questa piaga sommersa e avviò il percorso che portò alla creazione della Consulta nazionale Antiusura. Salvò migliaia di persone

treni in tilt per neve - trenitalia l’ha scoperto trent’anni fa a cosa servono gli scalda-scambi : È difficile giustificare i motivi che hanno provocato pesanti disagi e ritardi in tutta Italia, specialmente nella stazione di Roma Termini, dopo una nevicata di pochi centimetri, largamente prevista da tutti i meteo d’Italia. Disagi che hanno avuto ripercussioni su tutta la rete ferroviaria. Eppure le ferrovie sono un sistema che anche in presenza di abbondanti nevicate e basse temperature, può e dovrebbe funzionare. Gli stessi ...

Occhiali usati : ricondizionati oltre 1 - 5 milioni in 15 anni : ... ma si inquadri anche perfettamente nella logica dell' economia circolare con la quale il nostro sistema Paese è chiamato a confrontarsi nei prossimi anni a seguito dell'approvazione a livello ...

“Si vede che sei rifatta…”. Uomini e Donne - Giulia Carnevali irriconoscibile. A tre anni dalla ‘cacciata’ dal programma di Maria De Filippi - ecco com’è diventata l’ex corteggiatrice - dal viso acqua e sapone - di Lucas Peracchi : La sua è stata una delle esperienze più criticate a Uomini e Donne. Giulia Carnevali era arrivata nello studio di Maria De Filippi per provare a conquistare il cuore di Lucas Peracchi, tatuatissimo tronista dell’edizione 2015-2016. Alta 1,73 centimetri per 50 chili, Giulia ha subito colpito il giovane e durante il trono si è fatta notare anche per il suo carattere tutto pepe. Come detto, la sua permanenza alla corte di Maria De ...

“Sono felice”. Lutto nel mondo dello sport. Rilascia un’intervista tv e muore. Mentre parlava con il giornalista - dopo quella vittoria durissima - era molto provato. Nessuno si sarebbe aspettato quell’epilogo tragico a soli 31 anni : Lutto nel mondo dello sport. Un boxeur britannico, Scott Westgarth è morto a soli 31 anni. Sabato 24 febbraio 2018 ha combattuto il suo ultimo incontro a Doncaster, battendo ai punti Dec Spelman. Si trattava in un match per le eliminatorie del titolo inglese dei medio massimi. L’incontro è stato dei più duri – 10 riprese – e sia Westgarth che il suo avversario Spelman sono andati al tappeto. A fine incontro il ragazzo ha Rilasciato ...

Malore mentre celebra messa : muore parroco di 58 anni : Il parroco don Luciano Pari è morto all'ospedale dove è stato trasportato per un Malore improvviso avuto durante la celebrazione della messa.

Russia : dopo tre anni S&P restituisce l'investment grade : "L'upgrade riflette una politica prudente che ha permesso all'economia russa di adeguarsi ai prezzi delle materie prime e alle sanzioni internazionali", ha spiegato S&P. Fitch Ratings, che aveva già ...

Rudy Zerbi : ho scoperto che mio padre era Davide Mengacci solo a trent’anni : Rudy Zerbi in una recente intervista ha svelato di essere venuto a conoscenza del fatto che Davide Mengacci fosse suo padre solo in età adulta. Un racconto raccapricciante, pieno di mistero e che lascia indubbiamente pensare che nella vita possano accadere sempre delle cose strane. Rudy Zerbi, ospite nel rotocalco “Verissimo”, si è lasciato andare ad una confessione intima, che riguarda la sua sfera familiare. Il professore del ...