Imprese e professioni tornano coi moderati

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) Roma - «Ecco è caduta una signora sul marciapiede. Un'altra». Stefano Parisi è in piena campagna elettorale, candidato presidente della regione Lazio per la coalizione di centrodestra. Energie per l'Italia, il movimento da lui fondato, non parteciperà direttamente alle Politiche, ma è parte integrante della coalizione. Spera che dai partiti arrivi un messaggio di unità forte di tutto il centrodestra. Lo troviamo mentre si sposta da un impegno a un altro. Inevitabile la domanda sulla gestione dell'emergenza neve. «Ci sono state mancanze molto gravi».Perché?«Si sapeva da giorni che ci sarebbe stata la neve a Roma, ma nessuno ha sparso il sale. Sarebbe bastato anche farlo nei giorno della nevicata e oggi (ieri, ndr) non avremmo avuto marciapiedi coperti di ghiaccio. Non c'è cultura della prevenzione. A Frosinone il ...