Il turismo in bianco

Feste sulla neve : il turismo bianco in Italia vale 1 - 6 miliardi tra Natale - Capodanno e l’Epifania : Un milione e 850mila presenze tra Natale, Capodanno e l’Epifania. Centoventimila in più dello scorso anno. Un’impennata del 7,5% rispetto al 2016. Un miliardo e 600 milioni d’incassi (+7,7%). Un boom di presenze e di fatturato trainato dal generale inverno e dalle sue abbondanti nevicate. Un formidabile alleato della filiera turistica “bianca” Italiana in questo primo scorcio di stagione. Un fatturato di 10,6 miliardi per l’intera stagione ...

Trend positivo per il turismo "bianco" : 18.16 Trend positivo per il "turismo bianco" tra Natale e Epifania secondo una indagine del centro studi Cna. 120 mila presenze in più rispetto all'anno scorso (+7,5%) pari a 1 mld e 600mln di incassi (+7,7%).Le presenze aumentano in particolare nel Trentino Alto Adige (+19%) la regione più gettonata per gli sport invernali seguita dalla Lombardia (+17%) e Piemonte (+16%). La Cna prevede che in questa stagione invernale il fatturato del ...

