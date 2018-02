Il Siviglia fa suo il derby con il Malaga

Siviglia - Montella : 'Con lo United ci vuole pazzia. Mourinho? Un pioniere - ho letto i suoi libri' : Pogba? È un campione, è arrivato ad essere il giocatore più caro del mondo prima del trasferimento di Neymar, spero che non giochi'.

Liga - Montella sorride : vince il suo Siviglia : MADRID , SPAGNA, - Torna a vincere in casa dopo piu' di due mesi il Siviglia di vincenzo Montella . Battuto 1-0 il Girona nella prima sfida domenica della 23giornata della Liga spagnola.Decisivo il ...

Vincenzo Montella - Liga : il suo Siviglia sconfitto 5-1 dall'Eibar : Sconfitta pesante per il Siviglia di Vincenzo Montella. Nella 21esima giornata della Liga, gli andalusi sono stati travolti 5-1 in casa dell'Eibar. Baschi a segno con Orellana , doppietta, , Kike, ...

Vincenzo Montella - primo sigillo in Liga : il suo Siviglia batte l'Espanyol : Inizia a ingranare il Siviglia targato Montella . Dopo il colpaccio in coppa a Madrid con l'Atletico, l'ex tecnico del Milan festeggia anche il primo successo in campionato riscattando i due k.o. ...

Calciomercato Torino - Siviglia e Milan su Baselli : la decisione di Mazzarri sul suo futuro : Calciomercato Torino – Nelle ultime settimane si è parlato molto di un possibile addio di Daniele Baselli dal Torino, dopo l’arrivo di Walter Mazzarri che storicamente preferisce centrocampisti più di quantità che qualità. Il centrocampista ex Atalanta è finito al centro di numerosi rumors con Siviglia e Milan che hanno mostrato interesse per il giocatore, in particolare il club andaluso di Vincenzo Montella. Il tecnico toscano ha ...

Che scoppola per Montella! Il suo Siviglia perde 5-3 in casa il derby col Betis : Potrebbe interessarti anche Montella, frecciatina al Milan: "Il Siviglia ha vinto più dei rossoneri negli ultimi dieci anni" Cronaca Tutta in salita la strada della Liga per Vincenzo Montella, che ...