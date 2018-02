Il Segreto | trame aprile | Dolores vittima di uno scherzo imbarazzante | il motivo

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 5 al 9 marzo 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 5 a venerdì 9 marzo 2018: Nicolas, a La Puebla per affari, lascia Juanita addormentata nella carrozzina che viene urtata da un passante e finisce in strada davanti ad un camion, ma fortunatamente il coraggioso gesto di una sconosciuta eviterà una disgrazia. Una misteriosa ragazza, Julieta, sfidando il pericolo ha salvato la piccola Juanita. Nicolas le offre del denaro per ricompensarla, ma ...

Il Segreto : le trame dal 26 febbraio al 2 marzo 2018 – Anticipazioni : Il Segreto torna ad accompagnare i telespettatori con le sue storie. L’appuntamento con la celebre soap di Canale5 questa settimana è da lunedì a venerdì dalle 16:30 alle 17:10. Il Segreto | Le trame della settimana dal 26 febbraio al 2 marzo 2017 Matias non riesce a troncare la relazione clandestina con Beatriz. Quando viene a sapere che è in […] L'articolo Il Segreto: le trame dal 26 febbraio al 2 marzo 2018 – Anticipazioni ...

Il Segreto - trame 26 febbraio-2 marzo : chi è davvero Nazaria? : Anticipazioni Il Segreto, prossima settimana: Marcela in fin di vita Il Segreto va in onda dal lunedì al venerdì pomeriggio su Canale 5 e il lunedì anche in prima serata, fatta eccezione per la prossima settimana perchè saranno trasmessi degli speciali di Matrix in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. Le anticipazioni de Il Segreto dal 26 febbraio al 2 marzo svelano che si susseguiranno tanti colpi di scena a Puente Viejo. Matias non ...

Il Segreto - trame dal 26 al 30 marzo 2018 : Dolores sconvolta - Mauricio furioso : Eccoci tornati con un nuovissimo appuntamento dedicato alla soap opera spagnola “Il Segreto”, caratterizzata da passioni, intrighi, segreti, vendette, e soprattutto da tantissimi colpi di scena. In questo articolo vi racconteremo cosa succederà negli episodi che andranno in onda su Canale 5 dal 26 al 30 marzo 2018. Una brutta notizia per il marito di Nazaria, i sospetti di Julieta Le anticipazioni delle puntate che vedremo in Italia da lunedì 26 ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 26 febbraio al 2 marzo 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 26 febbraio a venerdì 2 marzo 2018: Marcela è intrappolata sotto un albero e tutto il paese la sta cercando. Hipolito decide di diventare un lustrascarpe. Mauricio e Donna Francisca vengono a sapere che Nazaria ha preso uno scialle all’emporio senza pagarlo. Marcela viene ritrovata viva, ma è molto grave e il dottor Zabaleta è preoccupato per la creatura che porta in grembo. Francisca ...

Il Segreto : le trame dal 19 al 23 febbraio 2018 – Anticipazioni : Il Segreto torna ad accompagnare i telespettatori con le sue storie. L’appuntamento con la celebre soap di Canale5 questa settimana è da lunedì a venerdì dalle 16:30 alle 17:10, e il mercoledì anche in prima serata. Il Segreto | Le trame della settimana dal 19 al 23 febbraio 2017 Francisca Montenegro decide di mettere all’asta tutti i beni di Severo Santacruz. Quest’ultimo ha […] L'articolo Il Segreto: le trame dal 19 al 23 ...

Il Segreto - trame prossima settimana : la triste fine di Cristobal : Anticipazioni Il Segreto, trame 19-23 febbraio: l’attentato a Francisca Il Segreto va in onda dal lunedì al venerdì pomeriggio su Canale 5 e ora anche il lunedì in prima serata. Le anticipazioni de Il Segreto dal 19 al 23 febbraio svelano che a Puente Viejo i colpi di scena si susseguiranno. Severo ha dichiarato guerra a Donna Francisca che vuole impossessarsi di tutti i suoi beni. Fe si scontra continuamento con Nazaria, la donna che ...

Il Segreto - anticipazioni trame dal 19 al 23 febbraio 2018 : Che notizie ci sono circa le anticipazioni settimanali sulle puntate de Il Segreto che iniziano da lunedì 19 a venerdì 23 febbraio 2018? Vedremo Donna Francisca prestare aiuto a due ragazzi, che giungeranno a Puente Viejo e ne avranno bisogno. Tra bombe, incidenti e partenze, solo Hipolito ci farà sorridere. anticipazioni Il Segreto: buone notizie per Puente Viejo Dalle anticipazioni il Segreto sulle puntate che vedremo a partire da lunedì 19 a ...

Il Segreto trame aprile : la famiglia Dos Casas abbandona la soap opera : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su Il Segreto, la telenovela di Canale 5 che ha appena annunciato il drammatico incidente della moglie di Matias. Gli ultimi spoiler ci svelano che i telespettatori di Mediaset assisteranno all'uscita di scena di tre grandi protagonisti delle vicende di Puente Viejo. Anticipazioni Il Segreto: Aquilino sfratta i Dos Casas Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto trasmesse nei prossimi mesi ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 19 al 23 febbraio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 19 a venerdì 23 febbraio 2018: Don Berengario presta aiuto ai bisognosi che arrivano in paese. Gracia prepara il dolce “Bugiñar”, malgrado Onesimo non approvi gli ingredienti da lei scelti. Aquilino fa pressioni a Hernando per avviare la loro collaborazione. Si fermano le ricerche di Garrigues a Puente Viejo. Francisca vuole dimostrare a Raimundo che non è così cattiva come tutti ...

Il Segreto : le trame dal 12 al 16 febbraio 2018 – Anticipazioni : Il Segreto torna ad accompagnare i telespettatori con le sue storie. L’appuntamento con la celebre soap di Canale5 questa settimana è da lunedì a venerdì dalle 16:30 alle 17:10, e il lunedì anche in prima serata. Il Segreto | Le trame della settimana dal 12 al 16 febbraio 2017 Camila scopre che Belen è in paese affidata alle cure di una vicina e Nicolas di offre […] L'articolo Il Segreto: le trame dal 12 al 16 febbraio 2018 – ...

Il Segreto - trame Spagna : Ulpiano impedisce ad Adela di sposare Carmelo - perché? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla sesta serie de #Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena annunciato Severo raccontare una bugia a Candela [Video]. Gli ultimi spoiler ci svelano che Ulpiano decidera' di sabotare le nozze di Adela dopo una rivelazione choc di Donna Francisca. Anticipazioni 'Il Segreto': la rivelazione choc di Francisca ad Ulpiano Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto in onda in ...

Il Segreto - trame marzo : Severo falso - Nazaria punita - Matias e Beatriz scoperti Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su Il Segreto, la soap di Aurora Guerra, che ha appena annunciato Alfonso farsi giustizia da solo nelle puntate spagnole [Video]. Gli ultimi spoiler ci svelano che Severo raccontera' una bugia alla moglie, mentre Emilia scoprira' l'infedelta' del figlio. Anticipazioni Il Segreto: Donna Francisca contro Julieta, Matias pentito Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto [Video]in onda ad ...

Il Segreto - trame 12-16 febbraio : Donna Francisca uccide Cristobal? : Anticipazioni Il Segreto, prossima settimana: la bugia di Hernando Doppio appuntamento oggi con Il Segreto che andrà in onda non solo di pomeriggio ma anche stasera alle 21:25 circa su Canale5. Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana svelano che Donna Francisca porterà avanti il suo piano contro Cristobal, lo farà uccidere? Severo cerca di dissuaderla ma non ci riesce. La perfida megera continua a tenere prigioniero Cristobal ...