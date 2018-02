Il Segreto | fine marzo 2018 | Dolores costretta a fare una scelta

Anticipazioni Il Segreto : cosa succederà a FINE MARZO 2018? : Le puntate de Il Segreto in onda intorno a FINE MARZO 2018 non mancheranno di stupire i telespettatori con drammatici colpi di scena; scopriamo insieme tutto quello che succederà attraverso il nostro post che riassume tutte le Anticipazioni delle vicende ambientate a Puente Viejo: Prudencio suggerisce a Francisca di incendiare il villaggio degli abusivi. Indispettito dalla vicinanza tra il fratello Saul (Ruben Bernal) e Julieta Uriarte (Claudia ...

Il Segreto anticipazioni spagnole (settima e ottava stagione) : la verità sulla fine di Gonzalo e Maria : Cosa ci rivelano le ultime anticipazioni spagnole del Segreto? Tutti si stanno chiedendo che fine hanno fatto Gonzalo e Maria dopo che il ciclone avrà sconquassato Cuba: Emilia e Raimundo decideranno di mettersi subito in viaggio per scoprire la verità, ma Francisca Montenegro li intercetterà e chiederà loro cosa stanno facendo; a questo punto Raimundo sarà costretto a vuotare il sacco e Francisca, superato lo shock iniziale per aver appreso che ...

Il Segreto/ Cristobal Garrigues viene arrestato! È la fine di un incubo? (Anticipazioni 21 febbraio) : Anticipazioni Il Segreto, puntata 21 febbraio: Cristobal Garrigues viene arrestato e condotto alla villa al cospetto di Donna Francisca. È la fine di un incubo?(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 07:08:00 GMT)

Il Segreto - trame prossima settimana : la triste fine di Cristobal : Anticipazioni Il Segreto, trame 19-23 febbraio: l’attentato a Francisca Il Segreto va in onda dal lunedì al venerdì pomeriggio su Canale 5 e ora anche il lunedì in prima serata. Le anticipazioni de Il Segreto dal 19 al 23 febbraio svelano che a Puente Viejo i colpi di scena si susseguiranno. Severo ha dichiarato guerra a Donna Francisca che vuole impossessarsi di tutti i suoi beni. Fe si scontra continuamento con Nazaria, la donna che ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : che fine farà Julieta? : Eccoci puntuali con le anticipazioni spagnole relative alla soap el secreto de puente viejo. Il Sindaco di Puente Viejo è Carmelo, Severo finalmente è riuscito a spodestare lo strampalato Onesimo che Francisca teneva soggiogato. Sarà proprio all’amico del Santacruz che Julieta, la nuova paladina del paese iberico, si rivolgerà per avere giustizia sulla morte della figlia Ana. Questo innescherà ancora una volta l’odio della ...

Il Segreto trame febbraio : arriva Julieta - la fine di Cristobal - Marcela muore? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni de #Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra che stasera, 31 gennaio, andra' in onda con una puntata decisamente scoppiettante [Video]. Le trame di fine febbraio prevedono che a Puente Viejo arriveranno nuovi protagonisti, mentre Marcela sara' in grave pericolo. Anticipazioni Il Segreto: la fine di Cristobal, Marcela muore? Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto in onda a fine ...

Il Segreto / Anticipazioni puntata serale 31 gennaio : Camila affranta dal dolore - che fine ha fatto Belen? : Il Segreto, Anticipazioni puntata serale 31 gennaio: Donna Francisca decide di far vivere Cristobal alla villa, Camila cerca di perdonare Hernando mentre Matias(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 19:06:00 GMT)

Anticipazioni Il Segreto : cosa succede a fine febbraio 2018 : Nelle puntate de Il Segreto in onda a fine febbraio 2018, i telespettatori italiani conosceranno Julieta Uriarte (Claudia Galan) ed i fratelli Prudencio (Jose Milan) e Saul Ortega (Ruben Bernal); i tre daranno vita al nuovo triangolo principale della telenovela. Scopriamo insieme tutto quello che succederà attraverso il nostro post riepilogativo di tutte la Anticipazioni principali delle vicende ambientate a Puente Viejo… L’incidente ...

Il Segreto anticipazioni gennaio : la fine di Lucia - il ritrovamento di Belen Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su #Il Segreto, che ha appena annunciato il nuovo gesto eroico di Julieta [Video]. Gli ultimi spoiler ci svelano che i telespettatori assisteranno alla fine di Lucia Torres, mentre una bambina arrivera' a Puente Viejo. Di chi si tratta? anticipazioni Il Segreto: Lucia Torres esce di scena, ecco come Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto [Video] in onda a gennaio su Canale 5 rivelano ...

Anticipazione Il Segreto - la fine di Cristobal : la dura vendetta di Francisca : Il Segreto anticipazioni: Donna Francisca si vendica, Cristobal incastrato Nelle prossime puntate de Il Segreto, i telespettatori vedranno finalmente Cristobal pagare tutto il male che ha provocato. Ebbene sì, manca poco alla fine del Garrigues. L’ex intendente di Puente Viejo ancora non sa che gli spetta la grande vendetta di Donna Francisca. Quest’ultima, pur di […] L'articolo Anticipazione Il Segreto, la fine di Cristobal: ...

Il Segreto anticipazioni gennaio : la fine di Lucia - il ritrovamento di Belen : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su Il Segreto, che ha appena annunciato il nuovo gesto eroico di Julieta. Gli ultimi spoiler ci svelano che i telespettatori assisteranno alla fine di Lucia Torres, mentre una bambina arriverà a Puente Viejo. Di chi si tratta? anticipazioni Il Segreto: Lucia Torres esce di scena, ecco come Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto in onda a gennaio su Canale 5 rivelano che Lucia accuserà ...

IL Segreto/ Anticipazioni 6 gennaio : Matias e Beatriz - fine di un amore? : Il SEGRETO, Anticipazioni 6 gennaio: la soap opera torna in onda oggi su canale 5 con una puntata imperdibile: Matias sposerà davvero Marcela dicendo addio a Beatriz?(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 09:06:00 GMT)

Il Segreto anticipazioni : ecco che fine farà Lucia Torres! : Le trame di gennaio della Soap Opera Il Segreto, ci svelano che l’amante di Hernando lascia Puente Viejo, ecco come uscirà di scena la perfida cubana… La soap opera spagnola creata da Aurora Guerra, che va in onda su Canale 5 dal 10 giugno 2013, è una delle soap di maggiore successo nel nostro paese con ascolti che vanno da 2,5 a 4 milioni di spettatori. Attualmente in Italia gli episodi sono tramessi con un ritardo di circa otto mesi ...

Anticipazioni Il Segreto : ecco cosa succederà entro fine gennaio 2018 : Che cosa succederà nella famosissima Puente Viejo intorno a fine gennaio 2018? È arrivato il momento del nostro post riepilogativo di tutte le Anticipazioni principali della telenovela Il Segreto: Francisca spinge Cristobal a lasciar morire Eusebio. Disposta a fare di tutto per impedire a Severo Santacruz (Chico Garcia) di rientrare in possesso delle sue antiche proprietà, Francisca Montenegro (Maria Bouzas) approfitterà di un attacco cardiaco ...