Il Regno Unito pensa a nuova indagine sulle criptovalute

Maltempo - il Burian flagella anche il Regno Unito : incredibile blizzard a Londra - forte neve e disagi su tutto il Paese [GALLERY] : 1/39 ...

L'uscita del Regno Unito è un'occasione per rifondare l'Unione Europea : intervista a Paul Mason : ... lascerà il destino futuro del capitalismo liberale in mano ai neofascisti e gli anti-europei, che dimostrano di avere ben chiara l'immagine del mondo che vogliono".

Deliveroo - 250 posti di lavoro in arrivo nel Regno Unito : Roma, 26 feb. , askanews, - Deliveroo festeggia il suo quinto anno nel Regno Unito e annuncia la creazione di 250 nuovi posti di lavoro da inserire nell'headquarter di Londra. Le figure ricercate, che ...

Deliveroo - 250 posti di lavoro in arrivo nel Regno Unito : Roma, 26 feb. , askanews, Deliveroo festeggia il suo quinto anno nel Regno Unito e annuncia la creazione di 250 nuovi posti di lavoro da inserire nell'headquarter di Londra. Le figure ricercate, che ...

Maltempo : il Burian porta neve e gelo anche a Londra - Regno Unito a rischio “blackout” per il gelo [GALLERY] : 1/22 ...

Maltempo Regno Unito : “The Beast from East” porta neve e freddo sul Paese : Nel Regno Unito fa più freddo che al circolo polare Artico: è l’effetto dell’ondata di Maltempo ribattezzata “the Beast from East“, proveniente dall’estremo nordest siberiano. Il Maltempo si estende su gran parte delle isole britanniche e porterà bufere di neve, cumuli di neve e grandi disagi nei trasporti, non solo sulle strade ma anche sulle ferrovie. Il servizio meteo nazionale Met Office ha emesso ...

Quattro persone sono morte in un’esplosione in un supermercato a Leicester - nel Regno Unito : Ieri sera a Leicester, nel Regno Unito, Quattro persone sono morte nell’incendio provocato da un’esplosione di un minimarket che si trovava circa due chilometri a ovest del centro della città. Altre Quattro persone, di cui una grave, sono state portate in The post Quattro persone sono morte in un’esplosione in un supermercato a Leicester, nel Regno Unito appeared first on Il Post.

Berkshire Hathaway : colosso di Warren Buffett detiene T-Bill più di Cina e Regno Unito : Berkshire, la holding di Warren Buffett attiva in diversi settori, detiene $100 miliardi in T-Bill, Treasuries Usa a breve scadenza, più della Cina e del Regno Unito. E' quanto riporta il Wall Street ...

Meteo Regno Unito : allerte neve e gelo per il Burian in arrivo sulle isole Britanniche [DETTAGLI] : allerte neve sono state emanate per Londra e il sud-est a causa del gelo proveniente dalla Siberia che sta stringendo in una morsa il Regno Unito in quella che viene definita la fine di febbraio più fredda degli ultimi 5 anni. L’ondata di freddo, rinominata la “bestia dell’est”, farà precipitare le temperature ampiamente sotto lo zero dalla notte di domenica, con minime di -8°C attese su vaste zone del Regno Unito. Martin Bowles, Meteorologo di ...

Regno Unito - lettera razzista inviata a Meghan Markle : Una lettera contenente polvere bianca è stata inviata al principe Harry e alla fidanzata Meghan Markle. Secondo quanto riportato da Evening Standard, il testo conterrebbe anche un messaggio razzista. Il messaggio è stato ricevuto il 12 febbraio in un ufficio di smistamento a St James's PalaceIl e per le autorità inglesi c'è la possibilità che sia legato al pacco, contenente sempre della polvera bianca, inviato al Parlamento britannico ...

Il numero degli europei che stanno lasciando il Regno Unito non era così alto da dieci anni : L’Office for National Statistics, l’equivalente britannico dell’ISTAT, ha diffuso i più recenti dati sull’emigrazione dal Regno Unito secondo cui dal gennaio al settembre del 2017 130mila cittadini dell’Unione Europea residenti nel Regno Unito hanno lasciato il paese: era da dieci The post Il numero degli europei che stanno lasciando il Regno Unito non era così alto da dieci anni appeared first on Il Post.

Brexit - “Regno Unito vuole transizione senza data” : ultimatum dei deputati conservatori alla May : Dopo aver chiesto e ottenuto il divorzio dall’Unione Europea il Regno Unito non riesce o non vuole dare una data di scadenza alla fase di transizione: un limbo che Bruxelles non potrà accettare e che viene criticato dai falchi Tory. Così giorno dopo giorno, riunione dopo riunione, il post Brexit si rivela sempre più complicato anche per il governo di Theresa May. La premier, stretta dai falchi del suo partito e messa sotto pressione anche ...

Regno Unito - PIL quarto trimestre rivisto al ribasso a sorpresa : Inattesa revisione al ribasso del PIL del Regno Unito nel quarto trimestre . La seconda stima diffusa dall' Office for National Statistics , ONS, ha evidenziato una crescita dello 0,4% rispetto al ...

Regno Unito - calo inatteso di richieste sussidio alla disoccupazione : Teleborsa, - Nel mese di gennaio il numero dei senza lavoro che hanno chiesto un sussidio di disoccupazione in Gran Bretagna è sceso di 7.200 unità contro l'incremento di 6.200 unità del mese di ...