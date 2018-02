Il ragioniere della Standa che ha scoperto la verità sulla nascita di Caravaggio

ilgiornale

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) È il giorno di San Valentino del 2007 e Vittorio Pirami, come ogni pomeriggio, infila il cappotto per andare a studiare all'archivio diocesano di Milano. Un caffè, il tempo di inforcare gli occhiali per leggere da vicino, ed eccolo chino sui suoi manoscritti del Cinquecento. Meticoloso, si mette in testa di indagare sulle origini ignotepittrice Fede Galizia, morta durante la peste ma senza una data né una città dicerte. Scartabella fra i libri parrocchiali, sfoglia i registri di tutti i bambini battezzati fra il 1565 e il 1587parrocchia di Santo Stefano in Brolo, zona di artisti. Un lavoro infinito.A un certo punto gli sale una vampata di calore fino alla nuca, balzasedia. Rilegge le due righe in cui si è imbattuto ma è così emozionato che non vede più le lettere. «Adi 30 fu bat(tezzato) Michel Angelo f(ilio) de D(omino) Fermo Merixio e ...