Il piano di Confindustria per arrivare alla flat tax

Verona : da Confindustria il piano per l'Italia : «Un piano prudente nei mezzi, ambizioso nei fini» che segna il passaggio dalla politica dei fattori, sostenuta da Confindustria, a quella delle mission: si individuano gli obiettivi, i provvedimenti ...

ASSISE CONFINDUSTRIA/ Il piano da 250 miliardi per far salire il Pil del 12% : Alle ASSISE di CONFINDUSTRIA di Verona è stato presentato un piano a cinque anni in grado di creare crescita economica e occupazionale nel Paese.

Confindustria - Boccia lancia piano da 250 miliardi in cinque anni : Il piano che Confindustria propone al dibattito politico in vista del voto del 4 marzo punta a reperire e impiegare «250 miliardi in 5 anni». Si propone gli obiettivi «di oltre 1,8 milioni di occupati in più, una riduzione di più di 20 punti del rapporto debito/Pil, una crescita cumulata per Pil reale vicino a 12 punti percentuali, una crescita dell'export consistentemente superiore alla domanda mondiale» ...

