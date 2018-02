Il Papa prega per Siria martoriata e cristiani perseguitati

ASIA BIBI - Papa FRANCESCO INCONTRA LA FAMIGLIA/ Udienza in Vaticano : “Vogliamo pregare con il Santo Padre” : ASIA BIBI, PAPA FRANCESCO INCONTRA la FAMIGLIA. Udienza privata in Vaticano: “Vogliamo pregare con il Santo Padre”, annunciano il marito e la figlia della donna cristiana condannata a morte(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 06:57:00 GMT)

Treno deragliato - Papa prega per vittime : 19.55 "Profondamente rattristato per il grave incidente ferroviario avvenuto a Pioltello", Papa Francesco "esprime la sua sentita partecipazione al dolore di quanti sono stati colpiti dal drammatico evento e, mentre assicura fervide preghiere di suffragio per coloro che sono tragicamente scomparsi, formula vivi auspici di pronta guarigione per i passeggeri rimasti feriti ed invia di cuore la benedizione apostolica". E'quanto ha scritto ...

Papa a suore clausore : pregate per immigrati - detenutidisoccupati : Roma, 21 gen. (askanews) - Il Papa incontrando a Lima le suore del Perù ha chiesto loro di pregare e intercedere per i "carcerati, migranti, rifugiati e perseguitati, per le famiglie ferite, per chi è ...

Il Papa ai preti - "silenzio a Messa"/ Video - Francesco : "niente fretta - aiutate a pregare e ad ascoltare" : Papa Francesco ai sacerdoti: 'vi raccomando il silenzio a Messa durante la colletta. Niente fretta, aiutate a pregare e ad ascoltare tutti i fedeli'.

Papa prega per i copti : Dio converta il cuore dei violenti : Il Pontefice - alle 17 - preside nella basilica vaticana il Te Deum, poi visita il presepe in piazza San Pietro

Il Papa prega per le Filippine e i sequestrati : Il Papa ha esortato a invocare "il dono della pace per tutto il mondo, specialmente per le popolazioni che più soffrono a causa dei conflitti in atto". "Rinnovo in particolare il mio appello affinché,...

