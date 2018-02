Il nuovo eroe di Overwatch | Brigitte | è disponibile sul PTR

A sorpresa svelato nuovo eroe di Overwatch - è Brigitte Lindholm : video - Ultra - abilità e storia : Blizzard ha svelato a sorpresa, senza nessun annuncio in pompa magna come per Moira, il nuovo eroe di Overwatch: come dicevano anche le indiscrezioni è Brigitte Lindholm, la figlia più giovane di Torbjörn, ingegnere specializzata in armature e una coraggiosa scudiera che combatte al fronte per proteggere i suoi alleati. Di seguito la rivelazione in video. Il bello è che Brigitte è già disponibile per il test fin da ora sul PTR di Overwatch: è il ...

“La paura? Non so cosa sia”. Guai a chiamarlo ‘vecchietto’ : a 88 anni - questo anziano signore si trova di fronte una possibile tragedia. Senza pensarci - interviene così. Il web ora celebra il suo nuovo eroe : Una donna che urla, cinque persone attorno a lei che la stanno aggredendo vigliaccamente. Lui, John Nixon di 88 anni, veterano inglese, non c’ha pensato due volte: invece di far finta di niente si è lanciato sui malviventi ed è riuscito nell’impresa di metterli in fuga ed evitare una tragedia. “La parola paura non rientra nel mio dizionario”, ha affermato poi l’anziano, che nella lotta ha messo in pratica le ...

“Ho rischiato di morire. Guardatemi oggi”. Una favola meravigliosa : intubato in una stanza d’ospedale - questo ragazzo ha affrontato mesi durissimi - con i medici a dargli poche chance di sopravvivenza. Poi un sogno che si realizza. E ora il mondo acclama il suo nuovo eroe : Un sogno, una favola a lieto fine di quelle che sembrano uscite dalla penna di uno sceneggiatore particolarmente sensibile. E che invece è davvero accaduta, andata in scena sotto gli occhi del mondo. Lui, lo snowboarder canadese Mark McMorris, è d’altronde la prova vivente che davvero non c’è niente di impossibile. Scampato per miracolo a un grave incidente che gli sarebbe potuto costare la vita, l’uomo è riuscito ...

Pagelle Inter-Bologna 2-1 : Karamoh nuovo eroe di San Siro - Mbaye ingenuo : Pagelle Inter-Bologna – Termina il digiuno di vittorie dell’Inter: scongiurato il record negativo di 9 gare senza successo. I nerazzurri vincono con il Bologna e si riprendono il terzo posto in classifica con il sorpasso ai danni della Lazio, in attesa di conoscere il risultato della Roma. Migliore in campo il giovane Karamoh, schierato a sorpresa da Spalletti sulla fascia destra al posto di Candreva. Il francese è determinante ...

Arriva Black Panther - il film dedicato al nuovo supereroe nero della Marvel : Con 'Black Panther' diretto da Ryan Coogler e distribuito in sala dal 14 febbraio da Walt Disney Studios Motion Pictures, va in scena non solo il primo cinecomic Marvel tutto dedicato a un supereroe ...

LEGO Marvel Super Heroes 2 : ecco un nuovo trailer del nuovo DLC Champions : LEGO Marvel Super Heroes 2 ha lanciato un nuovo DLC Champions questa settimana, il quale include diversi personaggi riporta Nintendoeverything.L'acquisto del pacchetto consente l'accesso ad Amadeus Cho, Nova, Ironheart, Devil Dinosaur, Moon Girl, Viv, Wasp (Nadia Pym) e Hawkeye (Kate Bishop).ecco qui di seguito uno sguardo a questo nuovo DLC:Read more…

Blizzard sta testando il nuovo eroe di Overwatch : Dopo avervi comunicato l'inizio e i cambiamenti del gioco competitivo dell'ottava stagione di Overwatch, ecco che spunta in rete un'interessante notizia che farà la felicità dei tantissimi fan del titolo targato Blizzard.Infatti, come segnala Gamereactor.eu, il team di sviluppo starebbe lavorando al nuovo eroe che andrà ad arricchire il roster di Overwatch.Si tratta del ventisettesimo personaggio che, stando alle parole del game director Jeff ...