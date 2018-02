ilgiornale

: Il Napoli si gode le fatiche juventine - canalesportiv : Il Napoli si gode le fatiche juventine - HollandGaeth : RT @francescoceccot: 'L'altra Italia tifa Napoli'(Cds 1 pagina),alzi la mano chi come me ha la fortuna di esser nella parte d'Italia che no… - DirettaIgnoran1 : Anche Hagrid si gode Cagliari-Napoli. #CagliariNapoli #Cagliari #SerieA #SerieAckerman #HarryPotter -

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) C lamoroso a: non il cinque a zero della squadra ma la nevicata. Infatti la prima notizia rientra ormai nell'ordinario, ilva a mille, ormai pensa e gioca soltanto per lo scudetto, si è tolto dalla testa e dal calendario gli impegni europei, trasferte, orari, rientri, varie ed eventuali, resta la serie A, come voleva il suo allenatore che però, qualche mese fa, aveva provocato l'Inter: «Giocare una volta alla settimana è un altro sport». Ecco, adesso anche Sarri frequenterà questa disciplina, non inedita per lui abituato a football di provincia.In verità il calendario offre alla possibilità dirsela, di allenarsi, di recuperare eventuali infortunati mentre la Juventus sta in angoscia, piena di acciacchi e con un mese feroce. Sei partite, tra campionato, coppa Italia e Champions contro le quattro dei napoletani, Allegri progetta il ...