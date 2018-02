Il mondo del calcio piange Quini Fu rapito dall' ETA

Renault nasceva 120 anni fa a Parigi. Dalla prima Type A del 1898 al tetto del mondo : PARIGI - Nessuno, nemmeno il più ottimista e visionario del tre fratelli Renault , Louis, Marcel e Fernand, avrebbe immaginato, 120 anni fa, che la piccola azienda nata in una casetta grande...

'E' solo la fine del mondo' di Xavier Dolan : ... Per il mercoledì d'autore, il Cinema Stella, ha in programma domani, mercoledì 28 febbraio alle 21.15, il film "E' solo la fine del mondo" di Xavier Dolan, vincitore del Gran Premio della Giuria a ...

“Ecco perché gli uomini tradiscono le mogli”. Parola di una vedova 43enne che sta facendo “scandalo” nel mondo del web. La sua storia sta rimpallando da una pagina all’altra e il motivo vi lascerà di stucco. “Seguite i miei consigli” : C’è chi alla morte del marito reagisco con dolore, lutto e chiusura totale. E chi, invece, opta per una nuova vita. Bene, c’è anche chi, però, questa nuova vita poi la vive anche al di sopra delle righe, per così dire… È il caso di Louise. “La maggior parte delle mogli devono incolpare solo se stesse se i loro mariti le tradiscono”, Parola di Louise Van Der Velde, vedova e mamma 43enne che, dopo la morte del ...

Il mondo sommerso (e riemerso) del nuovo Grancaffè Quadri di Venezia : Prendi i due fratelli più in vista dell’alta ristorazione italiana, all’anagrafe Raffaele e Massimiliano Alajmo. Catapultali nell’immaginario solenne e scanzonato di uno dei più grandi architetti e designer francesi, Philippe Starck. Collocali in un iper-luogo come il civico 121 in Piazza San Marco, a Venezia, presso una delle abitazioni delle Procuratie vecchie e già Caffè ai primi dell’Ottocento e iniziarai a ...

Viaggi & Turismo : ecco la nuova classifica delle migliori compagnie aeree di linea del mondo : eDreams rende nota la classifica delle migliori compagnie aeree di linea del mondo: l’agenzia di Viaggi online leader in Europa anche quest’anno analizza le recensioni dei suoi clienti internazionali e stila una classifica prendendo in considerazione alcuni fondamentali aspetti del Viaggio come qualità e comodità dell’aereo, servizio a bordo ed efficienza nel check-in. Elette dagli utenti sono, in ordine, Turkish Airlines, Aegean Airlines e ...

Recensione : “La forma dell’acqua” un altro mondo parallelo nella fiaba cinematografica di Guillermo del Toro : In un universo privo di tempo e di leggi, una principessa senza voce diviene protagonista di una splendida fiaba che le permetterà di trovare l’amore della sua vita, un amore puro ed essenziale ostacolato da un terribile mostro. Comincia in questo modo l’intenso e nuovo racconto incantato del regista visionario Guillermo del Toro, una fiaba cinematografica capace di approdare agli Oscar del 4 marzo con ben tredici nominations. La storia narrata ...

“Le cosce più secche del mondo”. Il buco tra le cosce spaventa il web. La ragazza si mette di profilo davanti allo specchio e si scatta un selfie che poi posta in rete : le sue gambe sono sottilissime e fragili. In brevissimo tempo quella foto diventa virale seminando il terrore : “Aiutatela”. Poi il colpo di scena : Una donna posta una foto su Twitter e la foto – sconvolgente – diventa virale. La donna risulta avere uno spazio tra le cosce esagerato e gli utenti del web si spaventano. La ragazza, Marisol Villanueva che su Twitter si chiama semplicemente Rose, si è messa in posa davanti allo specchio, di profilo, e si è scattata una foto per mostrare a tutti il suo nuovo outfit. Immediatamente gli utenti del web che hanno visto la foto sono rimasti senza ...

“È il ragazzo più bello del mondo!”. Chi è e dove vive. Occhio - però… Su Instagram è una star e la sua popolarità è cresciuta a dismisura dopo che una ragazza ha condiviso una sua foto. Ora è il più desiderato del globo - ma c’è un problema… l’età : “C.b.c.m.”, si diceva una volta (alla fine degli anni ’90), “cresci bene che ripasso”, era la traduzione della complessa sigla adolescenziale di tante ragazze italiane. Eppure, seppur in forma diversa, è la stessa cosa che stanno pensando ragazze e donne di mezzo mondo guardando le foto di questo bambino. C’è qualcosa di “malato” in questo? No! In un’epoca in cui siamo abituati a vedere ragazzini e ragazzine che sembrano ...

Gian Marco Moratti - al funerale il mondo dell'economia - della politica e dello sport : In chiesa per la funzione i rappresentanti del mondo delle imprese, della politica e dello sport, come Paolo Scaroni, ex amministratore delegato di Eni, Lapo Elkann, Federico Ghizzoni ex ad di ...

Gian Marco Moratti - al funerale il mondo dell'economia - della politica e dello sport : 'Era un ragazzo speciale. È una storia di 50 anni fa ed è una bella storia'. Così la giornalista Lina Sotis ha ricordato Gian Marco Moratti, di cui è stata la prima moglie, arrivando nella chiesa di ...

Mariano Di Vaio influencer inarrestabile - per Forbes il più potente del mondo : Con i suoi 11 milioni di followers totali sui social network è considerato una delle icone di stile italiane più famose nel mondo oltre che il trend setter dei trend setter, capace di ispirare ed ...

Huawei e l’Italia : “Siamo il primo mercato del mondo esclusa la Cina” : Barcellona – Il grande amore fra gli italiani e Huawei non accenna a raffreddarsi. Tutt’altro: sull’onda del Mate 10 Pro, e di tutti gli altri top di gamma (ma anche degli apprezzatissimi Lite) il colosso cinese, ormai terza potenza mondiale nel mondo degli smartphone ma attivo in molti segmenti – basti vedere gli annunci al Mobile World Congress come il sottilissimo pc Windows Matebook X Pro – continua a crescere. Tanto che l’Italia è il ...