Il Galaxy S9 mostra come Samsung non sia più il leader del mercato

Samsung Galaxy Note 8 resistente ad acqua e cadute? Ovvio e Samsung ve lo mostra in video : Samsung ha pubblicato su YouTube due nuovi video promoi dedicati al Samsung Galaxy Note 8 ed alla sua resistenza all'acqua e alle cadute accidentali L'articolo Samsung Galaxy Note 8 resistente ad acqua e cadute? Ovvio e Samsung ve lo mostra in video è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Il presunto Samsung Galaxy C10 si mostra in nuove immagini : Il presunto Samsung Galaxy C10, che dovrebbe condividere lo stesso aspetto di C10 Plus, sarebbe ritratto in questi nuovi render in tre differenti colorazioni: le immagini mostrano una doppia fotocamera posteriore, un display 18:9 e un sensore di impronte frontale, ma i dubbi permangono. L'articolo Il presunto Samsung Galaxy C10 si mostra in nuove immagini è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 Plus si mostra anche nella colorazione Coral Blue : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus dovrebbero arrivare anche nella colorazione Coral Blue, come mostrato oggi dal solito @evleaks: la variante è mostrata sul modello più grande, ma visti i precedenti immaginiamo sarà disponibile anche su Galaxy S9 "normale". L'articolo Samsung Galaxy S9 Plus si mostra anche nella colorazione Coral Blue è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nuovi render mostrano Samsung Galaxy S9 Plus - che sarà presentato il 25 febbraio : L'evento di presentazione di Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus si terrà il 25 febbraio. La conferma è arrivata con l'invito ufficiale da parte di Samsung che terrà il suo evento Unpacked al MWC 2018 di Barcellona. Nel frattempo Nuovi render mostrano le linee di Samsung Galaxy S9 Plus anche se sono nascoste all'interno di alcuni case. L'articolo Nuovi render mostrano Samsung Galaxy S9 Plus, che sarà presentato il 25 febbraio è stato ...

Samsung Galaxy S9 Plus mostrato in alcune foto (poco) reali : Dal web trapelano alcune "foto reali" di quello che dovrebbe essere il nuovo Samsung Galaxy S9 Plus. Sebbene sul retro il design risulti in linea con quanto trapelato finora, alcuni dettagli danno l'impressione che queste immagini non rispecchino più di tanto il design del prossimo flagship di casa Samsung. L'articolo Samsung Galaxy S9 Plus mostrato in alcune foto (poco) reali è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10 : un concept ci mostra come potrebbe essere : Stando a Benjamin Geskin, il Samsung Galaxy Note 10 dovrebbe essere lanciato nel 2020 (e non il prossimo anno) e vantare un design futuristico L'articolo Samsung Galaxy Note 10: un concept ci mostra come potrebbe essere è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus in bella mostra in un interessante video concept : Ecco un verosimile video concept dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus basato sulle immagini leaked emerse finora. L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus in bella mostra in un interessante video concept è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Nuove immagini di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus ne mostrano il retro : Con l’avvicinarsi del nuovo anno, il mondo della tecnologia è ovviamente in attesa dei top di gamma che arriveranno all’inizio dell’anno nuovo. Tra i più attesi ci sono sicuramente i nuovi Galaxy S9 ed S9 Plus, con cui Samsung punta a continuare il successo di S8. Oggi è apparsa in rete un’immagine del copribatteria posteriore di Samsung Galaxy S9, che evidenzia un’apertura sufficiente solo per una fotocamera e il ...