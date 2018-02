Il finale de Le regole del delitto perfetto 3 su Rai2 svela la verità sull’omicidio di

optimaitalia

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) Il momento dellasull'omicidio di Wes è finalmente arrivato: questa sera, mercoledì 28 febbraio, Ledel3 susvelerà finalmente le circostanze che hanno portato alla morte cruenta del personaggio interpretato da Alfred Enoch.Con gli ultimi tre episodi, il 3x13, 3x14 e 3x15 intitolati "È guerra", "Ha commesso un terribile errore" e "Wes", calerà quindi il sipario su questa terza stagione della serie, al suo primo passaggio in chiaro: finora i quindici episodi erano stati trasmessi in Italia solo su Fox, in esclusiva per gli abbonati Sky.Della serie è già in onda la quarta stagione: per ora ne sono stati trasmessi solo otto episodi in Italia, sempre su Fox, mentre negli Stati Uniti la programmazione è in pausa in vista del crossover con Scandal, che rappresenta il tredicesimo episodio. Per vedere questi nuovi episodi in chiaro subisognerà ...