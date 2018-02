Il collare anti-abbaio? Un reatoPeccato che la vendita sia libera Il falso animalismo dei partiti : Da destra a sinistra si professano animalisti, ma nessuno ha mai cambiato la norma sul “ collare elettrico” per dissuadere i cani dall’abbaiare troppo. Una vera tortura a buon mercato Segui su affaritaliani.it

Il collare anti-abbaio? Un reatoPeccato che la vendita è libera Il falso animalismo dei partiti : Da destra a sinistra si professano animalisti, ma nessuno ha mai cambiato la norma sul “ collare elettrico” per dissuadere i cani dall’abbaiare troppo. Una vera tortura a buon mercato Segui su affaritaliani.it

La Cassazione conferma condanna per collare anti-abbaio elettrico : La Cassazione conferma condanna per collare anti-abbaio elettrico “Costituiscono maltrattamenti anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell’animale, procurandogli dolore” Continua a leggere L'articolo La Cassazione conferma condanna per collare anti-abbaio elettrico sembra essere il primo su NewsGo.