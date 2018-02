Il capitano Ultimo rinuncia al titolo di cavaliere E il Quirinale annulla il decreto

Il capitano Ultimo rinuncia al titolo di Cavaliere - Mattarella glielo revoca : Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 2017, per espressa rinuncia da parte dell'interessato, è stata revocata l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana", concessa al Colonnello dottor Sergio De Caprio con decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 2017. Sergio De Caprio è il "Capitano Ultimo" che arrestò Riina nel 1993.Ultimo è stato l'ufficiale ...

Il capitano Ultimo ha rinunciato all’onoreficenza di Cavaliere : Una scelta personale di cui non sono note al momento le motivazioni. Il Capitano Ultimo ha rinunciato all’onoreficenza di Cavaliere

capitano Ultimo rinuncia a Cavalierato : 00.08 Il Capitano Ultimo ha rinunciato all' onoreficenza di Cavaliere dell'Ordine "al merito della Repubblica Italiana". L'onoreficenza è stata revocata con decreto del Presidente della Repubblica il 29 dicembre 2017,per espressa rinuncia dell'interessato. Era stata concessa a Sergio De Caprio (Ultimo) con decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 2017. Il Capitano Ultimo arrestò Totò Riina nel 1993.

15 anni fa moriva l'Avvocato - ultimo capitano d'industria : Da punto di riferimento costante dell'azienda, divenne punto di riferimento anche oltre i confini italiani e dell'economia. Era sensibile al richiamo della politica ma non si schierò con un partito, ...

15 anni fa moriva l'Avvocato - ultimo capitano d'industria : Come scrisse il Time, ''prima di passare alle pagine della finanza egli fece una brillante carriera sulle colonne della cronaca mondana'' . Viveva per buona parte del tempo in Costa Azzurra in una ...

Agnelli : 15 anni fa moriva l'Avvocato - l'ultimo capitano d'industria (5) : (AdnKronos) - Affiancato da Romiti, Agnelli rilancio' la Fiat in campo internazionale trasformandola in pochi anni in una holding con ramificazioni nel campo dell'editoria e delle assicurazioni. E mentre il gruppo non era piu' solo auto, ma un colosso globale che va a gonfie vele, l'Avvocato divenne

Agnelli : 15 anni fa moriva l'Avvocato - l'ultimo capitano d'industria (6) : (AdnKronos) - La morte di Agnelli arrivò in uno dei momenti piu' complessi della storia del gruppo, quattro anni dopo averne festeggiato il centenario, con conti in perdita, indebitamento altissimo, il macigno del prestito convertendo da 3 miliardi e il rischio che le banche prendessero il controllo

Agnelli : 15 anni fa moriva l'Avvocato - l'ultimo capitano d'industria (4) : (AdnKronos) - La Fiat allora stava espandendosi per la prima volta oltre i confini nazionali e gli scioperi, l'assenteismo, i boicottaggi di quegli anni ebbero sull'azienda pesanti effetti. Nel '74 venne eletto presidente della Confindustria e scese a patti con i sindacati siglando l'intesa per il p

Agnelli : 15 anni fa moriva l'Avvocato - l'ultimo capitano d'industria (2) : (AdnKronos) - anni in cui l'Avvocato si era tenuto lontano dagli affari. Cosa, questa, si narra, che non dispiaceva affatto allo stesso Valletta. Scapolo d'oro, raffinato play boy scavezzacollo, amante delle macchine veloci e delle belle donne (ma con grande riserbo) ma anche appassionato di pittura

Agnelli : 15 anni fa moriva l'Avvocato - l'ultimo capitano d'industria (3) : (AdnKronos) - Per molti, l"'illuminazione" dell'erede sulla via dell'impero familiare avvenne con l'incidente stradale che stava per costargli la vita nel 1952, allorche' sulla strada tra Cannes e il Principato di Monaco fini' contro un autocarro. Poi, in convalescenza, l'incontro con l'aristocratic

Agnelli : 15 anni fa moriva l'Avvocato - l'ultimo capitano d'industria : Roma, 21 gen. (AdnKronos) - "Non vedo successori in giro. D'altronde uomini così non nascono tutti i giorni. E poi era figlio di un'altra epoca". Scriveva così lo storico Valerio Castronovo, quindici anni fa, il 24 gennaio del 2003. Quel giorno alle 8,30 della mattina, a Villa Frescot, residenza del