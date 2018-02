Il board dell' Ema approva la nuova afferta olandese Contrarie solo Italia e Romania

Snowboard - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per le prossime tappe nell’alpino e nel cross : Riparte la Coppa del Mondo di Snowboard dopo la pausa per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: lo Snowboardcross apre il mese di marzo da La Molina, in Spagna, dove venerdì sono in programma le qualifiche e sabato le finali: in terra iberica per l’Italia scenderanno in pista Michele Godino, Matteo Menconi, Emanuel Peratoner, Lorenzo Sommariva ed Omar Visintin fra gli uomini e Sofia Belingheri, Raffaella Brutto, Francesca Gallina e ...

PyeongChang - gli azzurri dello snowboard fuori nei quarti : PyeongChang , Corea del Sud, , 24 feb. , askanews, C'erano speranze per una nuova medaglia italiana , sarebbe stata l'undicesima, , ma nello slalom gigante parallelo maschile di snowboard alle ...

Bruxelles conferma : board dell'EMA critico su procedura scelta nuova sede : Teleborsa, - E' tutto pronto per la missione dei funzionari del Parlamento Europeo che oggi, 22 febbraio si recheranno ad Amsterdam per verificare se esistano le condizioni per il trasloco della sede ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 : il meteo stravolge il calendario! Il nuovo programma e le date del PGS di snowboard e dello Ski cross di freestyle : Il meteo continua ad essere protagonista alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo i rinvii che hanno coinvolto sci alpino e biathlon nella prima settimana e negli ultimi giorni, stavolta tocca a snowboard (altro cambio di programma dopo la finale del Big Air) e freestyle. Le qualificazioni del PGS maschile e femminile di snowboard previste per domani sono slittate di due giorni, da giovedì 22 febbraio a sabato 24 febbraio, in base a un ...

Ledecka - l'altra faccia della medaglia. Dallo snowboard al trono dello sci : Sorpresa in superG, beffa tutte le specialiste: 'Cosa ho fatto? Mi sono buttata' Il mondo può essere un gioco vincente. Lo sa bene Ester Ledecka, snowboarder e sciatrice ceca, una doppia vita sulla neve che ieri le ha regalato l'incredibile oro olimpico nel superG dello sci alpino. ...

Olimpiadi - impresa Ledecka : la star dello snowboard vince il superG di sci : La 22enne di Praga Ester Ledecka, campionessa nello snowboard parallelo , 14 vittorie in Coppa del mondo e 3 medaglie iridate, e innamorata dello sci alpino , miglior piazzamento un settimo posto ...

Sci alpino - Ester Ledecka vince il superG! Una fuoriclasse dello snowboard si prende l’oro olimpico. 5a Johanna Schnarf - Goggia spreca : Sorpresa colossale nel superG femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La medaglia d’oro va alla ceca Ester Ledecka, fuoriclasse dello snowboard con due titoli mondiali di parallelo in bacheca. La 22enne del Centro Europa da un paio di stagioni aveva iniziato a fare sul serio anche con gli sci ai piedi, continuando nel frattempo a dominare con la tavola. I risultati erano apparsi incoraggianti ed il piazzamento ...

Uno snowboard tutto d'oro per l'italiana Moioli : sesta medaglia azzurra alle olimpiadi della neve : Nel 2016, prima italiana a vincere la coppa del mondo nella specialità. Poi l'atterraggio in Corea con tutti i pronostici dalla sua parte che potevano anche schiacciarla. Non è successo. Da poche ore ...

Michela Moioli/ Oro nello snowboard cross : "È il giorno più bello della mia vita" (Olimpiadi invernali 2018) : Michela Moioli, oro nel snowboard cross: sesta medaglia per l’Italia alle Olimpiadi invernali 2018. Arriva un altro oro per i nostri azzurri, grazie alla 22enne atleta dello snowboard(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 17:15:00 GMT)

Chi è Michela Moioli - la regina dello snowboard : Nella sua bacheca c'erano prima di oggi due bronzi Mondiali e una coppa del mondo. A Pyeongchang si è presentata da favorita dopo avere collezionato un totale di 7 podi, tra cui 4 vittorie, nella ...

Snowboardcross - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le favorite della gara femminile. Michela Moioli atleta da battere - insidie transalpine per lei : Non c’è tempo per piangersi addosso: dopo la delusione azzurra nella gara maschile, domani tocca alle donne correre per il titolo di Snowboardcross alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le qualificazioni inizieranno alle 02.00 ora italiana, mentre le fasi finali andranno in scena a partire dalle ore 04.15: l’Italia schiererà nuovamente un poker di atlete e, questa volta, inutile nascondersi, punta, almeno con una di esse, a ...

LIVE Snowboardcross - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Visintin a caccia delle medaglie! Iniziano gli ottavi di finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di una delle gare più attese del programma delle Olimpiadi di PyeongChang per l’Italia: lo Snowboardcross al maschile. Quattro alfieri azzurri: Omar Visintin, la stella della squadra tricolore, Emanuel Perathoner, Michele Godino e Lorenzo Sommariva. Tutti possono recitare un ruolo importante in questa gara dal pronostico apertissimo: Visintin può provarci, viste le due vittorie stagionali in Coppa ...