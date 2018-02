I titoli Xbox 360 nel programma Enhanced di Xbox One X potranno essere

Microsoft conferma The Witcher 2 e altri titoli nel programma "Enhanced" di Xbox One X : Proprio nella giornata di ieri era spuntata un'interessante indiscrezione che voleva l'apprezzato The Witcher 2: Assassins of Kings in arrivo tra i titoli "potenziati" per Xbox One X. Senza annunci ufficiali la notizia andava classificata come rumor, ma ora arriva la conferma di Major Nelson.Il secondo capitolo di The Witcher insieme ad altri titoli entrano ufficialmente nel programma "Enhanced" per Xbox One X. Qui di seguito possiamo vedere le ...

Xbox One Game Pass : tante le novità tra i titoli in arrivo a marzo : Manca davvero poco all'arrivo sugli scaffali di Sea of Thieves, l'esclusiva Microsoft che sarà inoltre inclusa al lancio nel Game Pass. Nel mese di marzo, al servizio in abbonamento per Xbox One si aggiungeranno tanti nuovi titoli che sono stati finalmente annunciati da Major Nelson in persona.Oltre quindi a Sea of Thieves, saranno ben i 7 nuovi giochi di marzo, tra cui Rise of the Tomb Rider e Resident Evil Revelations 2. Al costo di ...

Xbox One : la lista dei titoli retrocompatibili si arricchisce con nuove aggiunte : Microsoft ha aggiunto alcuni nuovi titoli nella lista dei giochi per Xbox 360 compatibili anche con One, riporta Gamespot.Tra questi possiamo annoverare Vanquish, lo sparatutto in terza persona elegante e veloce di Platinum, ma ad accompagnarlo abbiamo anche Lara Croft and the Guardian of Light, spin-off co-op di Tomb Rider lanciato nel 2010. Per concludere c'è anche Brave, adattamento videoludico dell'omonimo film Pixar.Come al solito, se ...

Mafia 2 e il Prey originale disponibili tra i titoli retrocompatibili per Xbox One : Come riportano i nostri colleghi di Eurogamer.net, la lista dei giochi retrocompatibili per Xbox One si amplia e accoglie Mafia 2 e il gioco originale di Prey pubblicato originariamente nel 2006.Per chi non conoscesse i due titoli, facciamo un piccolo balzo indietro nel tempo: la storia del protagonista di Mafia II, Vito Scaletta, viene narrata attraverso una lunga analessi che lo riporta nella Sicilia degli anni trenta, dove fame e povertà sono ...

Splinter Cell Conviction disponibile tra i titoli retrocompatibili per Xbox One : La funzione di retrocompatibilità per Xbox One è una feature ritenuta fondamentale in casa Microsoft poiché permette ai giocatori più giovani di gustarsi grandi capolavori del passato. Il catalogo di giochi per l'ammiraglia del colosso di Redmond viene ingrandito sempre di più, permettendo così agli utenti una scelta sempre più ampia.Ora, come segnala Major Nelson su Twitter, tra i giochi retrocompatibili di Xbox One arriva anche l'apprezzato ...

Monster Hunter World supera PlayerUnknown's Battlegrounds tra i titoli più venduti su Xbox Store : PlayerUnknown's Battlegrounds ha riscosso un ottimo successo presso i giocatori Xbox One, il titolo ha dominato tra i giochi più venduti sullo Store per diverse settimane, ma ora, a quanto pare, è stato superato da Monster Hunter World, l'apprezzato hunting game di Capcom del quale vi abbiamo offerto la nostra guida.È chiaro che Monster Hunter World è stato molto popolare. Il gioco, infatti, ha già distribuito 5 milioni di unità, incluse le ...

Xbox Game Pass si espande con nuovi titoli in D1 : Microsoft è lieta di annunciare, che a partire da oggi tutti titoli di prossima uscita, saranno disponibili fin dal D1 nel servizio Xbox Game Pass, offrendo agli abbonati la possibilità di cimentarsi nelle nuove esperienze. Il servizio Xbox Game Pass si espande L’obiettivo prefisso da Microsoft con Xbox Game Pass, è quello di permettere ai giocatori di accedere alle esclusive Xbox e non solo, fin dal ...

Xbox One : Driver San Francisco - Far Cry 2 e Sniper Elite V2 arrivano nel catalogo dei titoli retrocompatibili : La retrocompatibilità di Xbox One è una delle feature che sta più a cuore in casa Microsoft, già Phil Spencer sottolineò l'importanza della funzionalità qualche tempo fa, dichiarando che grazie a essa molti giocatori più giovani potranno mettere mano a capolavori del passato che rischierebbero di andare persi.Ora è tempo di scoprire quali altri titoli andranno ad arricchire il catalogo di giochi retrocompatibili per Xbox One. Grazie al post di ...

Secondo Frozenbyte Microsoft dovrebbe permettere la pubblicazione di titoli in esclusiva per Xbox One X : La strategia di Sony e Microsoft è ormai da tempo sotto agli occhi di tutti, i due colossi hanno messo sul mercato le loro console potenziate, PS4 Pro e Xbox One X, per offrire agli utenti esperienze di gioco tecnicamente avanzate. Poco tempo fa si era già parlato delle due macchine che, sostanzialmente, non presentano differenze per il consumatore, mentre Secondo alcuni ce ne sono, e questo ha portato a definire Xbox One X la "vera console di ...

Halo 6 - nuovo Fable - Perfect Dark in uscita su Xbox One? Tutti gli altri titoli trapelati : Xbox One è caduta sotto i colpi di PS4 per le poche esclusive che ha portato con sé. Dov'è per esempio un Halo 6? Microsoft in questi anni si è concentrata più sull'hardware che sul software, lasciando indietro i giocatori. Ora un nuovo leak, che non ha nulla di ufficiale, sembra mettere le cose in chiaro riguardo la strategia Microsoft a lungo termine. Di rumor su internet ne girano parecchi, ma questa volta provengono da un utente della ...