I programmi del centrodestra su bollette | animali | sicurezza

Cittadinanza - statistica - Costituzione e Novecento : le new entry dei programmi di scuola dell’infanzia ed elementari : Un tempo era il programma scolastico oggi si chiamano “indicazioni nazionali”. La sostanza non cambia: è la bussola di ogni insegnante della scuola dell’infanzia e del primo ciclo che da giovedì scorso dovrà abituarsi a familiarizzare con nuove parole che il ministero dell’Istruzione ha voluto sottolineare e introdurre. Nei prossimi anni maestri e professori delle medie dovranno dare più attenzione alle lingue (quella madre e quelle straniere), ...

Ambiente - elezioni : promozione dell’energia da biomasse solide assente nei programmi elettorali : “Abbiamo letto con attenzione i programmi dei partiti in vista delle prossime elezioni del 4 marzo: l’assenza di proposte concrete per le agro-energie e, in particolare per la promozione delle biomasse solide, preoccupa molto il nostro settore.” Con queste parole Simone Tonon, presidente dell’Associazione EBS-Energia da biomasse solide, commenta i punti principali dei programmi elettorali presentati dai maggiori partiti politici. “C’è, sì una ...

Guida tv – I programmi del 27 febbraio 2018 : La Guida TV di UnDueTre.com è, come sempre a vostra disposizione. La programmazione dettagliata di prima e seconda serata (e non solo) delle prime nove reti generaliste. Le principali proposte di altre cinquantaquattro reti, in chiaro e pay, sul digitale terrestre e satellitare. Un punto di riferimento per gli appassionati di televisione e per chi vuole un consiglio su ciò che può trovare all’interno del piccolo […] L'articolo Guida ...

Nei programmi il grande ritorno dello Stato : Una ricerca di Iref-Acli dimostra come i tre programmi elettorali dei tre soggetti politici principali abbiano forti accenti statalisti: M5s, Pd e centrodestra prevedono robusti interventi da parte dello Stato. I quadrati semiotici, che i ricercatori hanno utilizzato, contrappongono la logica dei divieti e dei permessi – tipica di una regolazione normativa forte – a quella di rinforzi positivi e negativi – che incentiva le ...

Rai - saltano i programmi in diretta del lunedì : l’annuncio sui social : La neve fioccata su Roma ha influito anche sui palinsesti televisivi della Rai. “Avvisiamo tutti gli utenti che per problemi legati al maltempo, la...

I programmi elettorali dimenticano il digitale. Quintarelli : 'Serve una rivoluzione culturale e un Ministro dell'Innovazione' : Anche in considerazione del fatto che le vere riforme che mancano, nella scuola, nel mondo del lavoro, nella pubblica amministrazione, nella giustizia, nella mobilità, della sanità, e così via non ...

Stasera in tv - oggi lunedì 26 febbraio : Film - La mossa del cavallo - C'era una volta Vigata e tutti i programmi : Su Leggo.it i programmi di Stasera in tv , oggi domenica 25 febbraio . Dal Film tv La mossa del cavallo - C'era una volta Vigata , passando per un nuovo appuntamento con Matrix , TalkShow, , fino al ...

“La più grande discarica televisiva”. Barbara D’Urso nel mirino del super vip. Star amatissima della televisione italiana - durante la diretta di Domenica Live - spara a zero su Carmelita e sui “falliti dello spettacolo” che ospita nei suoi programmi. Le sue parole sono coltelli. E il caos sarà totale… : “Penso che non bisogna essere dei grandi pensatori per capire che Pomeriggio 5 è la più grande discarica televisiva attualmente in onda in Italia. Dove si radunano personaggi falliti dello spettacolo, emblemi del trash, presunti maghi, ciarlatani che parlano con i fantasmi e tutta una serie di personaggi mitologici e fantastici che nemmeno nelle cronache di Narnia”. parole durissime quelle usate dall’ex tronista di Uomini e donne ...

