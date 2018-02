I programmi dei grandi partiti | spiegati

Cittadinanza - statistica - Costituzione e Novecento : le new entry dei programmi di scuola dell’infanzia ed elementari : Un tempo era il programma scolastico oggi si chiamano “indicazioni nazionali”. La sostanza non cambia: è la bussola di ogni insegnante della scuola dell’infanzia e del primo ciclo che da giovedì scorso dovrà abituarsi a familiarizzare con nuove parole che il ministero dell’Istruzione ha voluto sottolineare e introdurre. Nei prossimi anni maestri e professori delle medie dovranno dare più attenzione alle lingue (quella madre e quelle straniere), ...

Elezioni 2018 - come se la cavano i programmi dei partiti sulla sanità : Foto: Pixabay “Nessuna forza politica ha elaborato un piano di salvataggio del Servizio sanitario nazionale”. Quelle che emergono dalla lettura dei programmi elettorali sono infatti “numerose proposte valide ma frammentate, alcune non sostenibili, altre poco attuabili o superflue”. Parole e musica della Fondazione Gimbe, acronimo che sta per Gruppo italiano per la medicina basata sull’evidenza. In occasione delle ...

Un quadro poco rassicurante dai programmi dei partiti sulla sanità pubblica : La Fondazione Gimbe, a 5 anni dal lancio del programma #salviamoSsn, ha esortato la politica a mettere nero su bianco proposte convergenti per la sanità pubblica e avviato il monitoraggio dei programmi elettorali, nella ferma convinzione che se è vero che non esiste un piano occulto di smantellamento e privatizzazione del Ssn, è altrettanto certo che continua a mancare un preciso programma politico per il suo salvataggio. ...

Cosa c'è scritto nei programmi dei partiti su digitale - innovazione e startup? : Non è al centro del dibattito politico di queste settimane che precedono le elezioni politiche del 4 marzo, eppure nei programmi dei principali partiti e schieramenti ci sono dei riferimenti a quello che farebbero per l'innovazione e le startup. A volte diretti, altre meno, ecco Cosa c'è scritto nei programmi di governo di: Centrodestra Partito democratico Movimento 5 stelle +Europa Liberi e ...

Non sai per chi votare? Domani sul Messaggero in edicola tutti i programmi dei partiti : Dalle tasse ai giovani, passando per il mondo del lavoro. Temi spinosi e cruciali, sui quali si deciderà quale forza politica governerà il Paese per i prossimi anni. Temi sui quali i partiti in corsa alle elezioni del prossimo 4 marzo hanno incentrato i propri programmi. E se nel mare magnum elettorale spesso ...

Cosa c'è scritto nei programmi dei partiti su digitale - innovazione e startup? : ...sarebbe quindi 'necessario avviare un piano di modernizzazione e semplificazione della macchina pubblica anche attraverso una decisa e progressiva riduzione del perimetro di intervento nell'economia'.

Milano Regionali - come sostenere le imprese. I programmi dei candidati : Cinque anni fa l'arma in più per la vittoria di Maroni fu la promessa di trattenere il 75 per cento delle tasse sul territorio: un messaggio che fece presa sul cittadino come sul mondo produttivo. A ...

Elezioni 2018 - quante balle sulla famiglia nei programmi dei partiti : Non sono bastati allarmi di ogni tipo sulla denatalità inquietante del nostro paese e sulla conseguente demografia impazzita, né centinaia di articoli o servizi sul dramma di giovani che non possono permettersi di avere figli o sull’ansia delle famiglie che non riescono a far fronte alle spese degli asili, prive come sono di aiuti e servizi. No, la famiglia è stata messa a margine in questa campagna elettorale oppure, quando se n’è parlato, lo ...

L’analisi - programmi e promesse elettorali dei partiti sotto la lente : Sono realistici? Quanto peserebbero sulle casse dello Stato? Ecco l’esame a numeri e coperture sulle proposte di tutti gli schieramenti politici

#checkpolitiche2018 - Europa - i punti critici dei programmi : Nella campagna elettorale in vista del 4 marzo, l’Europa non ha un ruolo da protagonista. Non tutti ne parlano - clamorosamente il Movimento 5 Stelle elude la questione - e le proposte che si confrontano sono, a volte, confuse....

Elezioni 2018 - il sondaggio di Nomisma : i programmi elettorali non rispecchiano le esigenze dei cittadini : C’è “un distacco evidente tra le attese degli italiani e i programmi politici”, con “tanti cittadini ancora in dubbio se recarsi alle urne (27%)” e che “non si sentono rappresentati da nessun partito politico (20%)”. A rivelarlo è il sondaggio “Il Manifesto degli Italiani. Le priorità di intervento richieste alla politica” curato da Nomisma, secondo cui le risposte fornite dai cittadini ...