I passaporti brasiliani usati da Kim Jong-un e Kim Jong-il | visti e raccontati da Reuters

Nord Corea - i Kim finti brasiliani : passaporti falsi per viaggiare in Occidente : Si facevano chiamare Josef Pwag e Ijong Tchoi. Nomi falsi che permettevano loro di viaggiare in tutto l'Occidente tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila. Sui finti passaporti emessi a Praga nel 1996, i due leader NordCoreani, Kim Jong-un, e il padre, Kim Jong-il, figuravano nati a Sao Paulo, in Brasile. Lo rivela un'inchiesta condotta dall'agenzia Reuters, che ha sentito cinque fonti di alto livello nel settore ...