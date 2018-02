I ladri svaligiano la villa di Ferrari e De Benedetti Colpo da 100mila euro

ilgiornale

: @Adnkronos se ti accade di giorno devi subire e ringraziare, se ti accade di notte puoi reagire ma con moderazione,… - paoloro45423516 : @Adnkronos se ti accade di giorno devi subire e ringraziare, se ti accade di notte puoi reagire ma con moderazione,… - italiano201415 : @Berlusconi coglione vedi che i ladri non svaligiano frigoriferi per fame ma cassaforti #piatelanderculo - mar_eth1 : RT @LoMassi: 'Neve a Napoli, la gente scende in strada' e i ladri gli svaligiano la case. #neveanapoli -

(Di mercoledì 28 febbraio 2018)nelladi Marco Dee Paola. Quattrosono entrati nell'abitazione della coppia, tra le più in vista del jet set romano, e hanno messo a segno un furto da centomila.Tutto è avvenuto venerdì notte in una manciata di minuti, ma nessuno si è accorto di nulla. È stata una collaboratrice domestica, sabato mattina, a rendersi conto che qualcuno aveva svaligiato la depandance della, che si trova sull'Appia. Solo allora è scattato l'allarme, ma naturalmente ierano scomparsi già da ore.A immortalare i quattro malviventi, alti e di corporatura robusta, con il volto coperto da passamontagna per non farsi identificare, sono state le telecamere della. Nelle immagini, poi passate al setaccio dai carabinieri della stazione San Sebastiano, si vedono quattro individui che si introducono verso le 19.45 nella depandance, costruzione ...