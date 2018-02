I cosmetici anti-inquinamento

vanityfair

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) «City life», «City Syndrome». Sono i modi di dire usati per indicare lo stress di pelle e capelli causato dall’urbano e che colpisce soprattutto chi vive nelle grandi città. Le principali conseguenze sono colorito spento, pori dilatati, macchie cutanee, degrado del collagene e quindi rughe. Secondo uno studio condotto da L’Oréal le persone che vivono nelle metropoli hanno dei livelli più bassi di vitamina E e squalene nel sebo rispetto a chi vive nelle zone rurali. Col passare del tempo, infatti, l’ossidazione attiva i ricettore dello stress, gli ahR che, quando vengono sopraffatti, non reagiscono correttamente alle infiammazioni e al processo di invecchiamento precoce. Lo sanno bene in Asia dove non solo lo smog è il più elevato del Pianeta, ma è anche dove sono stati lanciato oltre a un terzo dei prodotti di skincare-pollution con attivi in grado di ...