I centri sociali lanciano sacchetti di rifiuti contro il governatore De Luca

Sacchetti dei rifiuti contro De Luca - la protesta dei centri sociali : Sacchetti di rifiuti contro il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, la protesta dei centri sociali che sul web rinvendicano la protesta e lanciano la mobilitazione di piazza a Napoli.È stata una mattinata di passione per De Luca che prima ha incrociato i contestatori a Giugliano, dove ha presenziato all’inizio dei lavori per la rimozione delle ecoballe dallo Stir, e poi se li è ritrovati a Pozzuoli, dove avrebbe dovuto ...

La maestra ai poliziotti : "Dovete morire". Matteo Renzi : "Deve essere licenziata. Alcuni centri sociali andrebbero chiusi" : Durante gli scontri a Torino tra antifascisti e Casapound, una donna è stata ripresa mentre urlava contro le forze dell'ordine. "Vigliacchi, mi fate schifo, dovete morire", si ascolta nel filmato dove lei appare in prima linea di fronte a un corteo. La donna in questione è Lavinia Flavia Cassaro, maestra senza classe di Torino, e sul suo comportamento si è espresso anche Matteo Renzi: "Deve essere licenziata"."Che schifo, ...

Giudici assolvono centri sociali : Non c'è prova di occupazione : Uno stabile a pochi passi da Sant'Agostino occupato abusivamente per otto mesi dai centri sociali, cinque persone arrivate a processo dopo che la Procura ha scremato le posizioni di decine di occupanti: tutte assolte per insufficienza di prove. Per il giudice cioè, non è possibile stabilire che gli imputati hanno occupato l'edificio. Nemmeno se la Digos ha documentato la loro presenza all'interno in diverse occasioni.La sentenza è ...

Palermo : figlio dirigente Fn pestato - mai militato in centri sociali : Palermo, 26 feb. , AdnKronos, 'Io non ho mai militato in nessun centro sociale né ho mai frequentato questo luogo politico sedicente 'pacifista'. Come ho sempre spiegato non mi occupo di politica bensì di musica e anni addietro ho colto la possibilità, per due volte, di esibirmi anche nei loro centri'. A dirlo è Erik Ursino, figlio di Massimo, il segretario provinciale di Forza nuova ...

Milano - centri sociali impuniti dal Comune : Le occupazioni abusive dei centri sociali continuano ad essere impunite. A Milano 'omai non si nascondono nemmeno più in Via Esterle dove da oltre un anno gli ex bagni pubblici sono occupati dai ...

centri sociali : revocata la misura cautelare al leader di Askatasuna : Andrea Bonadonna in occhiali scuri e giubbino nero E' stata revocata nel pomeriggio di oggi la misura restrittiva a carico di Andrea Bonadonna , 40 anni, uno dei leader del centro sociale torinese ...

Neofascista pestato - 'il figlio di Ursino frequenta i centri sociali' : lui nega - i due scarcerati esultano : Come ho sempre spiegato non mi occupo di politica bensì di musica e anni addietro ho colto la possibilità, per due volte, di esibirmi anche nei loro centri'. A dirlo è Erik Ursino, figlio di Massimo. ...

Vergogna dei centri sociali? Li pagano pure i cittadini : È paradossale, ma purtroppo vero: i centri sociali, i cui membri ci spaccano le vetrine e okkupano gli immobili di nostra proprietà, in nome della giustizia proletaria, li finanziamo noi come contribuenti e come elettori degli amministratori locali. E non con una sola specie di spesa pubblica, ma con tre: il 5 per mille alle associazioni, il fondo sociale regionale amministrato dai Comuni, che in molte Regioni è integrato con i denari del fondo ...

Di Stefano - Casa Pound - A 24MATTINO : "Diciamo no al decreto Meloni sui centri sociali" : ... candidato premier di Casa Pound che ha, poi, continuato: "Poi ce ne sono tantissimi che sono un covo di sciamannati che passano il tempo a predicare la violenza politica". "Quindi dice no al decreto ...

Palermo : Anomalia - figlio leader FN pestato frequenta centri sociali : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) – “A seguito di diverse segnalazioni avvenute in questi giorni riguardo l’esistenza di alcune foto circolanti sui social network”, il centro sociale Anomalia “rende nota la frequentazione dello spazio e dei suoi militanti da parte di Erik Ursino, primogenito dell’idea di Forza Nuova a Palermo”. “Le foto lo ritraggono prima in posa accanto a Carlo Mancuso ad una ...

Antifascisti e CasaPound - parla il giudice Salvini : 'Vi dico cosa sono davvero i centri sociali' : 'Che cosa mi ha colpito di più in questi giorni? Le bombe con i chiodi a Torino contro i poliziotti'. A parlare è Guido Salvini , gip a Milano e giudice istruttore negli anni di piombo, e ...

Se papa Bergoglio è il leader immaginifico dei centri sociali : Era l'ottobre del 2014 quando Bergoglio incontrò in Vaticano i cosiddetti "movimenti di base". In quella circostanza, le parole del pontefice vennero definite "molto più a sinistra di quelle dei partiti che dovrebbero esserlo nel proprio Dna" dal centro sociale Leoncavallo, un'organizzazione che tuttavia sottolineò di non essersi convertita al cristianesimo.Il pontefice argentino è stato etichettato, ...