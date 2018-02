I 5 sintomi psicosomatici più diffusi e cosa vogliono dirci

vanityfair

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) Corpo e mente sono da tempo considerati unasola. Basterà pensare al rossore che appare sul viso quando proviamo un senso di vergogna o al cuore che batte veloce se abbiamo paura. Tutti questi indicatori ci mostrano che la connessione tra corpo e mente è bidirezionale e pervade la nostra vita quotidianamente. Il collegamento tra mente e corpo è stato studiato in modo approfondito dalle Neuroscienze e in particolare dalla psicosomatica. Questa branca della psicologia si occupa di definire in che modo la nostra sfera emozionale e affettiva si esprime nel soma, ovvero nel disturbo che si manifesta nel corpo. Oggi la psicosomatica sostiene che ci siano diversi sistemi nel nostro corpo che sono influenzati dalle emozioni e dello stress tanto che l’organismo diventa più vulnerabile. Tra questi, troviamo il sistema neurovegetativo, quello endocrino e quello immunitario. A chi non è ...