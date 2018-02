Honor avvia la fase beta di Android 8 0 Oreo per Honor 7X

Data ufficiosa aggiornamento Oreo su Honor 9 in Italia - ecco quando sarà avviato : Siamo alle strette finali anche in Italia per la distribuzione dell'aggiornamento Oreo su Honor 9: siamo lieti di informarvi che, secondo fonti interne al noto brand a noi vicine (volutamente rimaste anonime, per ovvi motivi), il dispositivo qui da noi accoglierà la versione biscottata dell'OS mobile di Google a partire dalla prima metà di febbraio, quasi in concomitanza con il lancio europeo di Honor 9 Lite. Non so a voi, ma la cosa non ci ...