Hokuto ga Gotoku | il nuovo video di gameplay ci mostra l' arena di Eden

Due nuovi video di Hokuto ga Gotoku ci mostrano l'esplorazione degli ambienti di gioco : Hokuto ga Gotoku, il nuovo titolo dedicato all'amato Ken il Guerriero, è un gioco che i fan della famosa serie stanno sicuramente aspettando. Per il momento, non sono state fornite informazioni relative alla possibile release occidentale e, quindi, il progetto targato SEGA è per ora destinato al solo mercato giapponese.Poco tempo fa è stata anche resa disponibile una versione demo per Hokuto ga Gotoku sul PlayStation Store giapponese e, ora, ...

La demo di Hokuto ga Gotoku arriva sul PlayStation Store giapponese : Hokuto ga Gotoku è il nuovo gioco dedicato all'amato Kenshiro attualmente previsto solo per il mercato giapponese. Il titolo, con le sue meccaniche di combattimento, è stato protagonista di una recente serie di filmati che vi abbiamo proposto.Ora, grazie alla segnalazione di Gematsu, apprendiamo che oggi, 22 febbraio, è prevista l'uscita della demo di Hokuto ga Gotoku sul PlayStation Store giapponese. In questa versione di prova i giocatori ...

Le meccaniche di combattimento di Hokuto Ga Gotoku si mostrano in nuovi trailer : Nonostante il nuovo titolo dedicato all'amato Kenshiro sia per il momento previsto solamente per il mercato giapponese, i fan del celebre manga e anime saranno felici di sapere che SEGA ha rilasciato nuovi trailer per il suo Hokuto Ga Gotoku, dopo l'ultimo video di gameplay pubblicato il mese scorso.Il publisher, infatti, ha rilasciato tre nuovissimi trailer del suo imminente Hokuto Ga Gotoku, nei quali possiamo dare un'occhiata al mix di ...

Hokuto Ga Gotoku : nuove sequenze di gameplay per il titolo con protagonista Ken il guerriero : Ken il guerriero sta per tornare su PS4 in Hokuto Ga Gotoku, il titolo di SEGA in esclusiva per la console Sony ambientato nell'universo del celebre manga Fist of the North Star.Come riporta Dualshockers, SEGA ha recentemente mostrato nuove sequenze di gameplay del gioco, in una trasmissione presentata dal General Director Toshihiro Nagoshi e dal talent Ayana Tsubaki. Il gioco era invece giocato in diretta dal producer Daisuke Sato.La ...

Hokuto Ga Gotoku - due nuovi spaccati di gameplay dall'atteso titolo SEGA : Lo streaming è stato presentata dal Direttore Generale e SEGA Chief Creative Officer Toshihiro Nagoshi e da Ayana Tsubaki , mentre il gioco è stato commentato dal produttore Daisuke Sato . Trovate i ...

Nuovi screenshot di Hokuto Ga Gotoku dedicati a minigiochi e location : Il sito ufficiale di SEGA ha rilasciato oggi nuove immagini per Hokuto Ga Gotoku, il nuovo videogioco dedicato al celebre Ken il Guerriero (o Souten no Ken, per i fan più nostalgici e affezionati alla nomenclatura originale) dagli autori dell'acclamata serie di videogiochi di Yakuza. Scopriamo Nuovi dettagli sull'adventure game e sui minigiochi che sarà possibile trovarvi all'interno. Innanzitutto possiamo ammirare la città di Eden e le sue ...

Tutta l'epicità di Ken il guerriero in nuove scene di gameplay di Hokuto Ga Gotoku : Affidare un gioco dedicato a Ken il guerriero al team dietro allo sviluppo dell'ottimo franchise di Yakuza potrebbe rivelarsi una mossa vincente non da poco per Sega, e molti fan di entrambi i franchise sono curiosi di scoprire quale sarà il risultato finale di questo curioso mix di elementi.Hokuto Ga Gotoku sarà "solo" uno Yakuza riproposto nel mondo di Kenshiro o riuscirà comunque a dimostrare originalità e personalità sufficienti per spiccare ...

Oltre un'ora di gameplay per Hokuto ga Gotoku : Qui sotto vi mostriamo il video dell'evento in streaming dedicato a Hokuto ga Gotoku che Sega ha tenuto ieri in compagnia di Toshihiro Nagoshi (General Director e Sega Chief Creative Officer) e del producer Daisuke Sato. Il lungo video (vi ...

Primi epici video gameplay di Hokuto ga Gotoku svelati da Sega : I fan sono ormai in trepidazione per l’arrivo su PS4 del primo gioco dedicato a Ken il Guerriero, Hokuto ga Gotoku, inserito però nel gameplay della serie Yakuza. Quale franchise poteva rispondere meglio all’esplosione di violenza, combattimenti sanguinolenti e dialoghi tra personaggi? Sega finalmente ha deciso di mostrare il gameplay di Hokuto ga Gotoku attraverso tutta una serie di video.durante un live streaming con il Direttore ...

Sony svela una PS4 dedicata a Hokuto ga Gotoku : Hokuto ga Gotoku è il nuovo titolo basato sul famosissimo e amato manga di Ken Il Guerriero che, poco tempo fa, è tornato a mostrarsi in un epico trailer.Il titolo, come probabilmente saprete, è in arrivo in Giappone il prossimo 8 marzo 2018 e, come segnala Gematsu, Sony Interactive Entertainment Japan Asia, in collaborazione con SEGA, hanno da poco svelato che lo stesso giorno del lancio del gioco sarà disponibile uno splendido modello di ...