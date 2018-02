eurogamer

: Hajime Tabata: due nuovi finali per Final Fantasy 15? #FinalFantasy15 - Eurogamer_it : Hajime Tabata: due nuovi finali per Final Fantasy 15? #FinalFantasy15 - GameSoulBlog : La fine della storia di #FinalFantasyXV è ancora lontana... - GamerNewsit : Hajime Tabata: 'vi svelo il futu... -

(Di mercoledì 28 febbraio 2018), riporta Dualshockers, sonda le possibili reazioni dei fan alla possibilità che15 possa includere dueha nello specifico chiesto ai giocatori se volessero vedere incluso un "happy end" e un "super bad end" nel gioco. Considerando il fatto cheXV otterrà un contenuto aggiuntivo nel 2019, tutto questo potrebbe far sospettare l'intenzione dello studio di introdurre qualche nuovoe nel gioco, magari per soddisfare anche coloro che si erano lamentati di come la storia originariamente finisse.Va comunque precisato che non è noto lo scopo di questa domanda posta ai fan, per cui tutto ciò si tratta di mere speculazioni. Voi invece come la pensate? Preferireste deialternativi?Read more…