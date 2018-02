Gruppo Gavio | a Sias concessione A21 Piacenza-Brescia

Gruppo Gavio : Itinera firma contratto per nuovo Stormbridge in Danimarca : Milano, 26 feb. (AdnKronos) – Itinera, società del Gruppo Gavio e player internazionale nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali, ha sottoscritto in data odierna con la Danish Road Directorate del Ministero dei Trasporti il contratto per la progettazione e realizzazione del nuovo ‘Storstrom Bridge’ in Danimarca. Lo annuncia la società in una nota. Il valore complessivo del progetto è di circa 277 milioni di euro. ...