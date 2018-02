Grecia | mini rimpasto di governo | vice premier Dragasakis nominato nuovo ministro Economia

Grecia : si dimette ministro Finanze dopo scandalo sulla moglie : ATENE , WSI, Bufera sul governo Tspiras in Grecia. Il ministro dell'Economia Dimitri Papadimitriou si è dimesso qualche ora dopo che la moglie Rania Antonoil viceminisitro del lavoro dopo che il quotidiano Eleftheros Typos ha rivelato che la donna avrebbe ricevuto ...

Grecia - lascia il ministro dell’Economia : la moglie (viceministro) prendeva il sussidio per pagare un appartamento : Il governo Tsipras perde altri pezzi. Il ministro dell’Economia greco Dimitri Papadimitriou si è dimesso qualche ora dopo che la moglie Rania Antonopouloul, vice ministro del Lavoro, era stata costretta a lasciare l’incarico. Il motivo? Il quotidiano Eleftheros Typos ha rivelato che la Antonopouloul ha ricevuto circa 23mila euro (mille euro al mese) in sovvenzioni statali per l’affitto di un appartamento nel lussuoso quartiere di Kolonaki. ...

Pallanuoto femminile - le venti convocate dell’Italia per il common training con la Grecia : In vista della Super Final dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile, il Setterosa si ritroverà dal 25 al 28 febbraio ad Ostia per un common training con la Grecia. Il commissario tecnico Fabio Conti ha allargato a 20 il numero delle atlete convocate, rispetto alle 16 chiamate in vista della prima fase del torneo: al blocco, completamente confermato, si aggiungono il trio della Florentia e Giusy Citino del Cosenza. Di seguito l’elenco ...

Grecia - file Fbi su presunta maxi frode Novartis. Coinvolti dieci tra ex ministri ed ex premier : Ci sono anche ex primi ministri greci e otto ex ministri tra i file del Dipartimento di Stato americano secondo cui sarebbero implicati in un presunto scandalo di corruzione da tre miliardi di euro che ha coinvolto in Grecia il colosso farmaceutico svizzero Novartis. I file dell’FBI hanno rivelato i nomi dei politici greci che secondo l’accusa avrebbero ricevuto milioni in tangenti per far ottenere una posizione di forza nel mercato ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : Grecia-Italia 11-11. Il Setterosa offre una buona prestazione - ma è terzo : L’Italia gioca una partita ricca di alti e bassi contro la Grecia nell’ultimo incontro della fase a gironi dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile e alla fine impatta sul punteggio di 11-11. Le elleniche vincono il girone e conquistano il pass diretto per le semifinali della manifestazione, mentre le azzurre sono terze e dovranno disputare i quarti di finale nella Final Six. La nostra Nazionale aveva bisogno di vincere con tre ...

LIVE Grecia-Italia - Europa Cup Pallanuoto femminile in DIRETTA : in palio il primo posto nel girone! Test importante per il Setterosa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Testuale integrale dell’ultima sfida di Europa Cup della nazionale italiana di Pallanuoto femminile: in acqua contro il Setterosa, oggi ci sarà la Grecia. Dopo la sconfitta all’esordio con l’Ungheria, le azzurre hanno ottenuto larghe vittorie contro Israele e Germania, staccando il pass per le Super Final. La partita persa contro le magiare non ha però precluso alle azzurre la possibilità di ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : programma - orari e TV. Setterosa impegnato in Grecia : Tutto pronto per la novità di questa stagione in campo internazionale: l’Europa Cup di Pallanuoto che, a livello femminile, scatterà ad inizio febbraio. Impegnata ovviamente anche la nazionale italiana: il Setterosa si ritroverà nel Girone B, in Grecia. Andiamo a scoprire il programma e gli orari della manifestazione. Girone B 1^ giornata – giovedì 1 febbraio 19.00 Italia-Ungheria 20.30 Grecia-Germania 2^ giornata – venerdì 2 ...

Grecia-Fyrom : ministro Difesa Kammenos - referendum su disputa nome : Atene, 14 gen 15:46 - (Agenzia Nova) - Il ministro delle Difesa greco e leader della formazione politica partner di minoranza del governo, Greci indipendenti (Anel), Panos Kammenos, ha proposto di tenere un referendum sulla disputa sul nome con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom). "Il ...