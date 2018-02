Grasso | Sì a governo di scopo con Forza Italia e Pd

Elezioni 2018 - Grasso (LeU) : “Disponibile a governo di scopo con Renzi e Berlusconi” : Attacca gli avversari, che però potrebbero diventare alleati “di scopo” se Mattarella dovesse chiederlo. Ospite di Bruno Vespa a Porta a porta, il leader di LeU Piero Grasso lo ha detto chiaramente: “Noi siamo una forza di sinistra responsabile di governo, se ci dovesse essere questo scopo e il presidente Mattarella ce lo chiedesse noi saremmo disponibili”. Il presidente uscente del Senato ha risposto così alla domanda se ...

Grasso - M5S? Hanno già fatto governo... : ANSA, - ROMA, 26 FEB - "Il M5s non ha posizioni chiare, è spesso ondivago. Al loro interno c'è in corso una mutazione genetica. Aspettiamo. Tuttavia vediamo che Hanno già fatto un governo...". Lo ...

M5s - Di Maio : “Governo con Pd - Grasso e Bonino? Smentisco. Ma sì a un contratto sui temi” : “Smentisco tutti questi scenari” di un governo con la sinistra. Non siamo disposti a larghe intese o a alleanze, ma non lasceremo il Paese nel caos”. Lo afferma il capo politico del M5S Luigi Di Maio a In mezz’ora in più, su Rai3. “Non si discute sui ministeri, ma se vogliamo mettere insieme i singoli temi con cui costruire il programma di lavori della legislatura, noi ci siamo. Firmiamo un contratto su un ...

ELEZIONI 2018/ Di Maio - “Governo alla tedesca” : M5s-Pd-LeU - accordo con Renzi - Grasso e Bonino? : ELEZIONI 2018, le ultime notizie. Di Maio, "governo alla tedesca". accordo con Renzi, Grasso e Bonino? "Berlusconi contro M5s: “Ora sanno rubare”(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 12:26:00 GMT)

ELEZIONI 2018/ Emiliano vs Renzi - “Pd nel Governo Di Maio” : Grasso “noi vogliamo gli elettori M5s” : ELEZIONI 2018, Emiliano vs Renzi, "Pd sostenga Governo Di Maio se M5s sarà primo partito". Calenda contro Governatore, "che cosa c'entri con i Dem"? Boldrini, "intesa Forza Italia-Pd"(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 13:35:00 GMT)

Elezioni - Grasso illustra la sua squadra di governo : “Laura Boldrini agli Esteri. Interni? Tengo l’interim” : “Il ministro dell’Economia è facile: abbiamo la senatrice Cecilia Guerra che ha fatto il sottosegretario in passato e che è espertissima nei problemi di economia e finanza. Rossella Muroni, ex presidente di Legambiente, la metterei allo Sviluppo Economico per rilanciare l’economia circolare, quelle fonti di energia rinnovabile che possono dare uno sviluppo economico con lavoro pulito, trasparente e sicuro. Laura Boldrini agli Esteri e Anna ...

Elezioni 2018 - Grasso : 'Governo non operativo è rischio concreto' - : Il presidente del Senato e leader di LeU ospite di Fabio Vitale a Italia 18. "Una stima sul risultato di Liberi e Uguali? Mi deve torturare"

LeU - Grasso : mai governo Renzi-Berlusconi : 16.25 "Il disegno della legge elettorale è chiaro: creare le condizioni per un governo Renzi-Berlusconi, anche se ad oggi i numeri non sembrano esserci. Noi non ci stiamo".Così Grasso, leader LeU. "In questo quadro per un elettore di centrosinistra l'unico voto utile, se vuole evitare questo scenario e portare avanti i temi e i valori di Sinistra,è quello a Liberi e Uguali",incalza. "Chi vota noi vota Salvini? E'una fake news- afferma-chi ...

M5s rimborsopoli leu Grasso apre governo Di Maio : È ancora caos nel Movimento 5 Stelle dopo la vicenda dei mancati rimborsi e gli ultimi addii: dopo David Borrelli, tra i fondatori di Rousseau e ai vertici dei pentastellati in Europa, ieri ha lasciato anche un'altra eurodeputata, Giulia Moi. Scoppia poi un secondo caso massoneria: secondo Il Foglio ci sarebbe un altro massone tra i candidati del M5s, dopo la vicenda di Catello Vitiello in Campania. Nome, cognome e ...