Grande Fratello 15 | ecco chi sarà la nuova conduttrice!

“Lei! Ma che scherzate?!”. Grande Fratello Nip : ecco chi lo condurrà. Dopo Daria Bignardi - Barbara D’Urso - Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi - a sorpresa spunta un nome veramente ‘anomalo’. Un volto notissimo - ma che fino a oggi ha fatto ben altro : “Grazie a tutti!” : Un volto anomalo per il Grande Fratello Nip, o forse un tuffo nel passato quando a condurre la prima edizione fu la giornalista Daria Bignardi. Ma in queste ore il nome che con maggiore insistenze si sta facendo avanti per la conduzione del programma è quello della attuale conduttrice di Forum, ovvero la posatissima Barbara Palombelli. A lanciare la notizia è stato il settimanale Chi che sul numero di questa settimana afferma che la ...

Grande Fratello Nip 2018/ Barbara Palombelli conduttrice - "Chi" conferma : Belen si consola con lo shopping : Grande Fratello Nip tornerà in onda il 16 aprile con Barbara Palombelli alla conduzione: tra i concorrenti potrebbero esserci alcuni inquilini delle passate edizioni.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 17:15:00 GMT)

Grande Fratello NIP 2018/ Barbara Palombelli conduttrice - "Chi" conferma : i casting sbarcano in tutta Italia : GRANDE FRATELLO Nip tornerà in onda il 16 aprile con Barbara Palombelli alla conduzione: tra i concorrenti potrebbero esserci alcuni inquilini delle passate edizioni.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 13:35:00 GMT)

Grande Fratello - Barbara Palombelli - da Forum al reality : la presentatrice sbaraglia la concorrenza di Belen : La moglie di Francesco Rutelli, Barbara Palombelli alle redini del Grande Fratello Vip: ecco la novità del reality di Canale 5 Barbara Palombelli sarà alla conduzione del Grande Fratello nella sua ...

Belen Rodriguez perde il Grande Fratello e si consola con la shopping : spese con Andrea Iannone e Santiago : MILANO ? Ha perso la conduzione del Grande Fratello in salsa (semi) nip, che vedrà al timone Barbara Palombelli, e Belen Rodriguez si consola con un po? di shopping. La...

Grande Fratello NIP 2018/ Barbara Palombelli conduttrice - "Chi" conferma : tornano glli inquilini del passato? : GRANDE FRATELLO Nip tornerà in onda il 16 aprile con Barbara Palombelli alla conduzione: tra i concorrenti potrebbero esserci alcuni inquilini delle passate edizioni.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 08:26:00 GMT)

BELEN RODRIGUEZ/ Perde la conduzione del Grande Fratello Nip ma vince in amore - video : BELEN RODRIGUEZ ha perso la conduzione del Grande Fratello Nip che, secondo quanto riportato dal settimanale Chi, è stata data a Barbara Palombelli di Forum.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 04:12:00 GMT)

Grande Fratello NIP 2018/ Barbara Palombelli conduttrice - "Chi" conferma : critiche sui social : Sarà Barbara Palombelli a condurre la versione "nip" del GRANDE FRATELLO? L'indiscrezione di "Chi" sembrerebbe confermare questa ipotesi, ma un indizio suggerisce che...(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 21:10:00 GMT)

Grande Fratello Nip 2018/ Barbara Palombelli conduttrice - "Chi" conferma : il pubblico non gradisce : Sarà Barbara Palombelli a condurre la versione "nip" del Grande Fratello? L'indiscrezione di "Chi" sembrerebbe confermare questa ipotesi, ma un indizio suggerisce che...(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 20:25:00 GMT)

Grande Fratello NIP 2018/ Barbara Palombelli conduttrice - "Chi" conferma : Barbara D'Urso fuori dai giochi? : Sarà Barbara Palombelli a condurre la versione "nip" del GRANDE FRATELLO? L'indiscrezione di "Chi" sembrerebbe confermare questa ipotesi, ma un indizio suggerisce che...(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 19:06:00 GMT)

Barbara Palombelli accetta di condurre il Grande Fratello 15 : Grande Fratello 15: Barbara Palombelli scelta come conduttrice Negli ultimi giorni i vertici Mediaset hanno annunciato ufficialmente che la quindicesima edizione del Grande Fratello tornerà su Canale 5 Lunedì 16 Aprile. Ma non è finita qua perchè diverse indiscrezioni hanno rivelato che il cast del reality show dovrebbe essere composto da nuovi ed ex partecipanti. E proprio nella giornata di oggi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha ...

Il settimanale Chi svela la nuova conduttrice del Grande Fratello. : Ritorna nei palinsesti della televisione italiana la nuova edizione del Grande Fratello Nip, il papà di tutti i reality show. Lo farà ad Aprile, sempre su Canale Cinque. La prima edizione del GF in Italia è andata in onda nel 2000, prodotto dalla casa di produzione televisiva Endemol.Tante ipotesi di conduzione si sono fatte nelle ultime settimane per la nuova edizione del Grande Fratello. Si era vociferato per prima il nome di Anna Safroncik, ...

Barbara Palombelli condurrà il Grande Fratello : Barbara Palombelli è la nuova conduttrice del Grande Fratello Nip . Almeno secondo quanto riportato dal settimanale Chi nelle pillole di gossip. La giornalista , conduttrice di Forum e moglie di ...

Grande Fratello - ecco chi sarà la nuova conduttrice : Barbara Palombelli batte Belen : Per la conduzione del Grande Fratello in salsa Nip si era fatto in principio il nome di Anna Safroncik, quindi di Belen Rodriguez, per finire con Barbara Palombelli e ultimamente Nadia Toffa. BELY&...