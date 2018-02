Google sta testando il funzionamento di Project Treble con Android P

Apple conferma che sta usando i server di Google per ospitare i dati di iCloud : Apple ha ammesso che sta utilizzando i server del rivale Google per ospitare i dati di iCloud, la piattaforma cloud della casa di Cupertino. A riferirlo è CNBN poche ore fa. Le prove per questa nozione possono essere rintracciate grazie ad uno dei più recenti documenti di sicurezza iOS, disponibili a chiunque voglia leggere sul sito della Apple. Il documento ora afferma chiaramente che la casa di Cupertino sta immagazzinando pezzi crittografati ...

Huawei Mate 10 Pro vs Google Pixel 2 XL - testa a testa tra top di gamma - : ll confronto modem per il download delle applicazioni e degli streaming nella nostra prova è stato vinto dalla proposta di Huawei che ha fatto registrare velocità davvero di poco, ma superiori, oltre ...

"Io molestata - palpeggiata - presa a schiaffi - senza che Google prendesse le mie difese. Ma mi ha licenziata". Ex dipendente fa causa : Dopo le accuse rivolte a Google da James Damore, Tim Chevalier e altri ex dipendenti, questa volta è una donna ad attaccare il gigante di Mountain View. Si chiama Loretta Lee, è un ingegnere del software e ha lavorato nella compagnia per otto anni fino al 2016, quando è stata licenziata per le sue "performance carenti". Lee sostiene però di essere stata fatta fuori per un altro motivo: tempo prima di ricevere il ...

Olimpiadi Invernali 2018 - Il Doodle di Google che celebra la chiusura dei Giochi è nostalgico : 'arrivederci' Pyeongchang : ... tutti gli animaletti che in questi giorni all'insegna dello sport si sono avvicendati nei Doodle praticando tutti gli sport Invernali ora si godono il meritato riposo davanti ai fuochi d'artificio ...

La versione 7.22 dell'App Google, rilasciata nei giorni scorsi, contiene come sempre alcune righe di codice che nascondono un nuovo possibile look per Google Assistant e la possibilità di personalizzare il widget di ricerca.

Alcuni utenti hanno notato la comparsa di un upgrade che porta interessanti nuove funzioni smart all'interno dell'app Messaggi Android. Tra le nuove feature ci sono l'invio di SMS via Wi-Fi, la condivisione di foto di alta qualità e la possibilità di vedere quando i propri contatti stiano scrivendo un Messaggio.

Elezioni - ecco quanto pesano sul voto Google - social e big data. L’inchiesta su FqMillennium in edicola : Il 4 marzo si avvicina e la campagna elettorale si infiamma, anche – o forse soprattutto – online. Ma internet è davvero in grado di condizionare il risultato elettorale? Negli Stati Uniti, dopo una serie di esperimenti durata anni, il professor Robert Epstein dell’American Institute for Behavioral Research and Technology ha stimato il solo Google può influenzare un quarto dell’elettorato, a seconda della quantità di notizie positive o ...

Nick Kralevich, responsabile della piattaforma Android Security di Google per 9 anni, ha annunciato di avere spostato la propria attenzione verso Google Fuchsia

Google ha annunciato di aver iniziato a investigare sui vari problemi di cui gli utenti si sono lamentati in seguito all'installazione delle ultime patch di sicurezza di febbraio. La questione che Big G ha intenzione di risolvere riguarda in primo luogo il cosiddetto fenomeno del battery drain che, secondo vari possessori, sarebbe stato riscontrato in seguito all'ultimo aggiornamento.

Al Mobile World Congress 2018 di Barcellona, Google illustrerà le tante novità in arrivo per Google Assistant, con il supporto a tenta nuove lingue. L'assistente saprà riconoscere in che lingua parliamo e offrirà un numero maggiore di integrazioni.

In Google Fuchsia OS arriva Kronk, direttamente dal film "Le follie dell'imperatore": perché Google ha deciso di chiamare così il suo Google Assistant, ispirandosi al cartone animato della Disney.

Google sta lavorando sodo con lo scopo di migliorare le Progressive Web Apps sulle piattaforme Chrome e Chrome OS e renderle sempre più simili a veri programmi desktop. Stando agli screenshot condivisi da un collaboratore di Chromium, i risultati sono davvero eccellenti.

Google sta creando un'intelligenza artificiale che previene gli infarti guardando gli occhi : Gli scienziati di Google hanno addestrato un’intelligenza artificiale a predire il rischio di disturbi cardiovascolari in un paziente attraverso la scansione degli occhi. Il software sviluppato da Verily, società di proprietà del colosso informatico specializzata nella ricerca in ambito biomedico, è in grado di ricavare informazioni di un paziente quali età, pressione sanguigna, genere e se sia fumatore o meno ...