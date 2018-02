Gli islamici pro ius soli : Votate Pd - Allah vi vede : Per chi votare? Dall'alto del minareto di Milano arriva chiara e forte un'indicazione. Anzi, di più, un «suggerimento, quasi precetto», rivolto a «musulmani elettori, loro famiglie e parentele votanti». E il «quasi precetto» è questo: «Votare per chi ha sostenuto lo ius soli, in modo da partecipare alla formazione della maggioranza che Allah volendo lo approverà ...

Maryan Ismail - la verità suGli islamici italiani : 'Vi dico io per chi votano' : Addio Pd. La maggior parte dei circa due milioni di musulmani italiani, alle elezioni del prossimo 4 marzo voterà per il M5S. Questa, almeno, è l' indicazione di Davide Piccardo, figlio di Hamza ...

Il cardinale aGli islamici : Serve posizione chiara sul terrorismo : Il cardinale francese Tauran, in virtù di un convegno organizzato dalle Conferenze episcopali europee per il dialogo con l’islam tenutosi nei giorni scorsi in Albania, ha inviato un messaggio ai partecipanti all'iniziativa. Uno scritto incentrato sul rapporto tra la religione cristiana e quella musulmana e sulla necessità di una presa di posizione chiara da parte delle autorità religiose riguardo al terrorismo.L'arcivescovo ...

Igor il russo - i sospetti deGli investigatori spagnoli : “Lavorava per una banda che ha fatto entrare terroristi islamici in Europa” : Igor il russo lavorava per una banda che ha introdotto terroristi in Europa. E’ quanto sostiene una segnalazione dell’Udyco, l’Unità che si occupa di droga e crimine organizzato, inviata ai carabinieri di Bologna nelle scorse settimane. Non solo le rapine e gli omicidi, c’è un’altra ombra ingombrante nel passato del killer di Budrio, arrestato in Spagna a dicembre dopo aver replicato nelle campagne vicine ad Andorra ...

Immigrati - la follia di Giuliano Amato : 'Apriamo le frontiere. Gli islamici hanno più senso della famiglia di noi' : Le sue parole, spiega però la Stampa, non hanno solo valenza politica o etica. Amato è un autorevole esponente della Corte Costituzionale e potrebbero rispecchiare la posizione di tutta la Consulta ...

Chiesto l'arresto di Ramadan. È il Weinstein deGli islamici : Ora è ufficiale Tariq Ramadan non è un teologo, ma il Weinstein dell'islam. A sancirlo è stata la Procura di Parigi. Ieri, termine di due giorni di stringenti interrogatori in carcere, i giudici ...

Salvini : 'Sindaca ha scritto una sciocchezza - ma il problema in Italia sono Gli islamici' : Il leader della Lega a commento della frase pubblicata su Fb dalla sindaca leghista Bertuletti nel Giorno della Memoria. 'Quando ci sono i morti bisogna preghare' ha detto ancora Salvini

Giorgia Meloni - la linea dura suGli islamici : 'Cosa faremo alle moschee quando andremo al governo' : 'Secondo il dossier Sicurezza diffuso dal Viminale è allarme foreign fighters'. E' una Giorgia Meloni terrorizzata quella che scrive su Facebook. Il leader di Fratelli d'Italia snocciola cifre: 'I ...

Gli imam contro il Bitcoin : viola i valori islamici : La Cina ha messo limiti precisi perché teme che il Bitcoin possa scardinare il controllo statale sull'economia.